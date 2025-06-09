不赦之罪｜黃秋生對很多事仍執著 George跟影帝鬥戲獲益良多 (21:21)

在戲中演牧師的黃秋生承認一生中，無論面對工作、親人、朋友，也背負很多罪孽而無法補救，現在令他大感後悔和內疚。（劇照/鍾偉茵攝）

由黃秋生﹑蘇玉華及P1X3L成員歐鎮灝（George）等主演的電影《不赦之罪》，故事講述梁保羅（黃秋生飾）是牧師，他的女兒被強姦，後來自殺身亡，梁牧師和妻子（蘇玉華飾）一直過著沉痛生活。數年後，強姦女兒的少年犯阿樂（歐鎮灝飾）刑滿出獄，機緣下阿樂加入梁牧師教會，2人身分和相處充滿矛盾。

黃秋生為演繹牧師角色，他上網搜尋觀察傳道人的舉動與說話模式，拍攝期間，在片場捉著真正牧師傾偈參考。秋生表示別以為《不赦之罪》只是從宗教角度探討罪與寬恕，也涵蓋道德價值上衝突。黃秋生讚賞與George努力又肯學，人望落又幾順眼，見George拍攝時很認真集中應付工作，未有特別指導。

說起戲中講及罪過，回顧走過的人生，黃秋生承認一生中，無論面對工作、親人、朋友，也背負很多罪孽而無法補救，現在令他大感後悔和內疚，由於太多例子涉及私隱，他不願公開。自問只可以原諒自己，坦言卻未能做到寬恕別人，63歲黃秋生承認對很多事仍然執著放不低。

他說：「知道很影響自己會好辛苦，本身也不想背負憎恨，可是『原諒』講就容易做就難，好多人可以放下或者忘記，我就做不到，或者有人覺得近年我好似祥和了，只是因為無力；另一方面，正如我阿媽常講『慳番啖氣，都費事教精你！』回望過去，才發覺自己很蠢，為何不早在30年前就明白這個道理呢？」

對於後輩，黃秋生寄語如果是拍電影，就算本身不懂演戲也不緊要，最重要是角色適合、劇本好和聽從導演指導。身為戲劇導師的黃秋生說：「多年來影圈有好多例子，演員本身不懂做戲，拍出來大家卻覺得做得好好。演舞台劇就不同，一定要有技術、有基本功最好，好多人說是演藝學院、戲劇學院出身，其實都不懂。好似戲劇常用專用術語『Pause』和『Silence』，如果都未搞得清楚，還要解釋就浪費時間。」

《不赦之罪》是26歲的George首部擔重要戲分電影，有幸跟影帝級黃秋生合作，乘機偷師，George記得首日開工感怯場，與前輩簡單眼神交流已很有戲。之後還有2人在後樓梯爭執一幕，另一場是上山戲，記得拍攝時天氣寒冷，George感激前輩教曉他，用表情來表達當時的痛苦，獲益不淺。

在開拍前，George參考其他有關少年罪犯的電影例如《少年的你》、《燒失樂園》，亦有上網搜尋真實個案紀錄片，盼讓自己盡量了解青少年罪犯的背後動機和原因。為更傳神演繹監犯角色，他節食再努力減磅，甚至為演出拋開偶像包袱：「最大心理關口是拍強姦戲，自己第一次擔正就接觸這類戲，拍攝時有少許緊張，不過都是純技巧性，好快就順利完成。」

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（即時娛樂）