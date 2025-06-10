曾展望回應跟葉蒨文傳同居 分享追女神名言 網民搞笑改埋BB名 (12:30)

曾展望因為參加《女神配對計劃》向女神葉蒨文表白而人氣急升。（Ig圖片/資料圖片）

無綫男藝人曾展望（GM）因參加戀綜真人騷《女神配對計劃》，向女神葉蒨文表白並獲取心動頸鏈，人氣急升的GM昨晚（9日）偕火火及吳若希（Jinny）主持《奇情谷》，原來2位「谷主」都不知道GM參加該節目，火火更鬧着玩表示昨晚一集索性講GM追女神，因為夠奇情，Jinny也搭訕：「佢參加完節目，冇同我哋兩個谷主講，我哋都好surprise。」火火和Jinny還作狀扮嬲。

問到和葉蒨文進展，GM在節目內說：「我嘅進展係一個秘密嚟嘅。」火火和Jinny讚gm在節目內好有型，火火說：「佢唔係尋（前）晚先型，播番啲片幾年前已經好型，個份幽默感﹑愛心﹑細心同誠意。」

GM聞言則多謝大家支持，又謂所有招數都是從火哥學習：「追女仔嚟講，一膽﹑二力﹑三工夫，我喺度呼籲大家，畀心機畀勇氣追你想要嘅嘢。」有傳GM和葉蒨文同居，火火問是否堅料？GM說：「我都想係，但我未咁有福，我努力中。」

今早（10日）GM更新Ig，他表示這2天收到大家DM，感到受寵若驚：「要冷靜下，同埋琴日想專心做埋野先覆大家。首先真係非常多謝大家咁支持我咁錫我，直程連個仔嘅名都幫我改埋，例如，曾天行（在人生道路上航行 充滿展望與未來），有心程度係誇張，我已經贏晒大家滿滿的愛，好感動。承蒙大家既厚愛，好猛烈，坦白講，好開心但都有少少壓力，壓力在於大家嘅期望。」

GM直言自己參加節目，就「食得鹹魚抵得渴」：「但對女仔嚟講可能會有啲不知所措，好似已經幫佢篤定咗我，我想佢可以放鬆地作出自己開心嘅選擇，希望大家可以比啲空間我地啦，Btw琴日我一個鐘賺左38萬（stickers）都算係我人生創舉，多謝奇情谷既朋友，今晚繼續930pm，大家可以睇住我對一姐（吳若希）同火哥（火火）嘅愛先，謝謝。」

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（即時娛樂）