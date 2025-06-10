女神配對計劃｜羅毓儀素顏曝光似足中學生 關嘉敏學網紅撒嬌大法 (13:16)

化了妝兼換了女神裝後的Yuki，增添不少女人味，關嘉敏大讚Yuki似足宋慧喬。（無綫提供圖片）

戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》前晚（8日）首播後，因「熒幕CP」曾展望（GM）及葉蒨文（Sophie）在節目上極有機會發展成真情侶，在社交平台掀熱話，不少網民大讚2人合襯。除了GM及Sophie，其他女神及參賽者都引起話題，包括年薪只有12萬的「金絲眼鏡房祖名」Eddie、身家過億的63歲Andy哥等。

製作組除花盡心思度好節目，還要額外花時間搞「神秘」，確保5位女神在零知情的情况下會見參賽者。5位女神連日來在社交平台宣傳節目，羅毓儀（Yuki）上載幕後拍攝花絮，意外曝光了似足中學生的素顏Look，可愛又清純，獲網民大讚童顏好得意。

另外Yuki在花絮片，先後戴了貓咪毛毛帽及貓咪口罩，盡顯愛貓一面。而化了妝兼換了女神裝後的Yuki，則增添不少女人味，關嘉敏見狀大表「嗒糖」之餘，更大讚一頭長髮的Yuki似足宋慧喬。周圍捕捉鏡頭背後的Yuki，還揭露葉蒨文愛煲劇及愛吃海南雞飯。

節目播出後獲封真性情派掌門人的關嘉敏Carman，為了兌現節目中承諾、重拾「女仔啲嘅Carman」，專誠學習「網紅撒嬌法」，可惜嬌俏不足搞笑有餘。

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（即時娛樂）