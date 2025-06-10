刑偵12｜丁少芸30年前已死 林保怡「1分鐘覺醒戲」騷天花板演技 (13:23)

無綫劇《刑偵12》昨晚（9日）劇情最驚爆之處，是丁洛風（林保怡飾）家姐丁少芸（陳法蓉飾），原來早於30年前已被殺害！正當鏡頭前洛風與少芸為了何妙雪（陳自瑤飾）飯團店失火一事爭拗不已時，刑凱（張振朗飾）忽然致電洛風，指近日發現的未成年少女駭骨，是屬於其失蹤多年的姐姐丁少芸，令觀眾與丁洛風本人同時大感驚爆。

該幕場口由張振朗致電林保怡告知陳法蓉死訊一刻開始，便是林保怡的Show time！保怡聽到家姐死訊後，先是驚訝睜大雙眼、並皺眉難以置信地問刑凱：「你再講多次？」之後鏡頭一轉，是丁少芸的死亡報告、人臉拼圖及昔日容貌，丁少芸的年輕版由無綫女藝人王菲飾演；隨著年輕版少芸呼喊丁洛風全名，鏡頭緊接是淚眼陳法蓉望向神經質皺眉的保怡後，再傷心地望手上的手扣，2人在暗黑飯廳，冰冷又無力地對峙。

接著丁洛風向電話怒吼：「冇可能！佢喺我前面」，之後一個大wide shot，原本坐著陳法蓉的位置，變成空無一人，林保怡則拿著電話慢慢走向只剩下手扣的飯枱，並放下手上電話、神色凝重拿起手扣兼四處張望，眼神空洞之餘又帶點慌張，配以最後神經質微仰頭部、及繃緊面部神經及頸部肌肉，以實力證明「渾身是戲」。

對於該幕戲碼，監製巢志豪受訪時透露，是與兩位主演林保怡及陳法蓉，在拍攝現場群策群力的結果：「我哋喺現場對咗好多次，就算簡單到個手扣應該擺喺櫈、擺喺枱、定扣喺盞燈度，點令觀眾有好Shocking嘅效果，我哋研究咗好耐，最後先得出呢個方法。單係由保怡扣完家姐手扣、到接電話、到仲見到家姐喺度喊、到再行前一步望清楚原來『家姐』只係空氣，成個過程我哋喺現場都行咗好多次同對咗好多次。」

驚揭家姐死訊後，昨晚還有一幕交代林保怡之前與陳法蓉同場的場口，全部只是保怡的幻想，看著鏡頭前的保怡對空氣溫馨、開心地自言自語；或是孤身一人拿著兩場戲飛入場看戲，再配以與「陳法蓉」在場的對比剪接，令整件事更覺毛骨悚然。

飾演少芸年輕版的王菲，雖然只是「碎片式」出現，但由於樣子漂亮清秀，仍吸引不少網民注意，昨晚有網民讚她與陳法蓉有八成相像。

（即時娛樂）