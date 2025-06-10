BIG FOUR邀蘇志威車婉婉飯敘話當年 蘇永康爆張衞健關心後輩別有用心 (14:12)

無人估中張衞健最深刻演哪個角色，令他禁不住說：「冇人了解我，好遺憾呢個世界，兄弟喎！」（大會提供）

BIG FOUR四子張衞健﹑蘇永康﹑許志安和梁漢文，相隔12年再度合體，在8月9至11日於紅館舉行一連三場「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」，早前開放優先訂票，反應熱烈，門票火速售罄，今天（10日）門票公開發售，同樣掀起搶飛熱。

沒有新秀、便沒有BIG FOUR，無論事業抑或4子友誼，一切都從新秀開始，早前4子邀請同樣來自新秀的蘇志威以及車婉婉，拍攝《BIG FOUR 請食ReU飯》，並指定要到銅鑼灣一間潮州菜館飯敘話當年，蘇永康解釋：「點解要嚟呢間潮州菜館？因為當年新秀總決賽完咗，我哋喺度慶功，呢度畀我哋好深印象，好值得回憶嘅地方。」

一起歎潮州菜，一起話當年，提到為何參加新秀？許志安坦白說：「我參加比賽係想見梅艷芳，但去面試時只係見到黎小田。」蘇志威還道出當年選完新秀，有一段時間是幫大師兄張衞健排舞兼伴舞，到後來才獲梅姐賞識，成為她的徒弟，當日草蜢要同大師兄各奔前程，四子更在排舞室抱頭痛哭。

6人之中，張衞健是第三屆新秀冠軍，是眾人大師兄，蘇永康指當年為了買衫準備參加總決賽，在銅鑼灣利舞台開完會，約同其他參賽者到佐敦買衫，他說：「呢個師兄（指張衞健）全程跟到實，當時我覺得呢個師兄好好，好到不得了，照顧後輩，但原來只係照顧一個後輩啫，而詳情係點，我哋會喺節目入面，透露畀大家聽。」

BIG FOUR之中，張衞健、許志安、蘇永康在新秀比賽中各有名次，梁漢文晉身10強後，雖然未有名次，但當時只有17歲的他，在比賽翌日接到華星唱片的來電，他說：「當時我瞓喺上格牀，我媽咪話：『喂！華星打嚟搵你喎！』我即刻仆落牀聽電話，原來想搵我簽約，對方仲叫我帶埋阿媽，因為我未夠秤。」節目中梁漢文透露當年為他找到《不願一個人》、《纏綿遊戲》兩首經典名作的「伯樂」是何方神聖。

除了食飯話當年，當日還準備小遊戲，輪流估對方內心喜好次序，例如估蘇永康最愛的飾物、許志安最鍾意自己哪首歌、梁漢文如果不做歌手，會成為哪類型運動員，輪到張衞健，要大家估他演過最深刻的角色，選擇範圍包括：《西遊記》孫悟空、《大帥哥》狄奇、《我愛牙擦蘇》林甦、以及《鹿鼎記》韋小寶，最終無人估中，張衞健開估時忍不住說：「冇人了解我，好遺憾呢個世界，兄弟喎！」張衞健受訪時向3位兄弟詐型：「唔緊要，兄弟呢啲，少個咪少個囉！不過，show，一定照做。」

（即時娛樂）