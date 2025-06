BIG FOUR邀蘇志威車婉婉飯敘話當年 蘇永康爆張衞健關心後輩別有用心 (14:12)

BIG FOUR四子張衞健﹑蘇永康﹑許志安和梁漢文,相隔12年再度合體,在8月9至11日於紅館舉行一連三場「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」,早前開放優先訂票,反應熱烈,門票火速售罄,今天(10日)門票公開發售,同樣掀起搶飛熱。

沒有新秀、便沒有BIG FOUR,無論事業抑或4子友誼,一切都從新秀開始,早前4子邀請同樣來自新秀的蘇志威以及車婉婉,拍攝《BIG FOUR 請食ReU飯》,並指定要到銅鑼灣一間潮州菜館飯敘話當年,蘇永康解釋:「點解要嚟呢間潮州菜館?因為當年新秀總決賽完咗,我哋喺度慶功,呢度畀我哋好深印象,好值得回憶嘅地方。」

一起歎潮州菜,一起話當年,提到為何參加新秀?許志安坦白說:「我參加比賽係想見梅艷芳,但去面試時只係見到黎小田。」蘇志威還道出當年選完新秀,有一段時間是幫大師兄張衞健排舞兼伴舞,到後來才獲梅姐賞識,成為她的徒弟,當日草蜢要同大師兄各奔前程,四子更在排舞室抱頭痛哭。

6人之中,張衞健是第三屆新秀冠軍,是眾人大師兄,蘇永康指當年為了買衫準備參加總決賽,在銅鑼灣利舞台開完會,約同其他參賽者到佐敦買衫,他說:「呢個師兄(指張衞健)全程跟到實,當時我覺得呢個師兄好好,好到不得了,照顧後輩,但原來只係照顧一個後輩啫,而詳情係點,我哋會喺節目入面,透露畀大家聽。」

BIG FOUR之中,張衞健、許志安、蘇永康在新秀比賽中各有名次,梁漢文晉身10強後,雖然未有名次,但當時只有17歲的他,在比賽翌日接到華星唱片的來電,他說:「當時我瞓喺上格牀,我媽咪話:『喂!華星打嚟搵你喎!』我即刻仆落牀聽電話,原來想搵我簽約,對方仲叫我帶埋阿媽,因為我未夠秤。」節目中梁漢文透露當年為他找到《不願一個人》、《纏綿遊戲》兩首經典名作的「伯樂」是何方神聖。

除了食飯話當年,當日還準備小遊戲,輪流估對方內心喜好次序,例如估蘇永康最愛的飾物、許志安最鍾意自己哪首歌、梁漢文如果不做歌手,會成為哪類型運動員,輪到張衞健,要大家估他演過最深刻的角色,選擇範圍包括:《西遊記》孫悟空、《大帥哥》狄奇、《我愛牙擦蘇》林甦、以及《鹿鼎記》韋小寶,最終無人估中,張衞健開估時忍不住說:「冇人了解我,好遺憾呢個世界,兄弟喎!」張衞健受訪時向3位兄弟詐型:「唔緊要,兄弟呢啲,少個咪少個囉!不過,show,一定照做。」

