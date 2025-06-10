楊詩敏認自我價值低 曾遇偷食男 爆感情狀况：約會中 (17:33)

張錦程取笑蝦頭原來是戀愛腦，但喜見她已成長，覺得很感動。（鍾一虹攝）

蝦頭（左圖）與張錦程甚有淵源，兩人既是演藝學院師兄妹，在校園時代已合作舞台劇外，後來又住進同一條村變鄰居。（鍾一虹攝）

張錦程為楊詩敏（蝦頭）7月主演獨腳舞台劇《獨腳絲打噏の難道手機冇電才去愛?!》擔任藝術總監，笑言要當工匠去雕這塊「玉石」，幫蝦頭排除疑慮，展開不同潛能呈現給觀眾。

蝦頭直認平時開心形象是表面風光，現實中自我價值低，以前經常崩潰，不懂欣賞自己，在情路上遇過「偷食男」都不敢反抗，寧願屈就自己，現在已經成長，想透過演出跟觀眾分享心路歷程。

蝦頭與張錦程甚有淵源，兩人既是演藝學院師兄妹，在校園時代已合作舞台劇外，後來又住進同一條村變鄰居，經常在村口相遇，更試過聊足2小時。蝦頭表示相隔逾10年再跟張錦程合作，非常開心：「錦程是我很尊重和仰慕的演員，今次他為這個劇任舞藝術總監，就好似一個爸爸，在他身上學到很多，也需要他鞭策我去發掘更多新元素展現給大家。」

該劇以招牌港式幽默，揭示科技時代下的男女關係荒謬日常，蝦頭稱力邀張錦程聲演AI男友一角，睇中他聲音磁性夠吸引，又自爆年輕時，鍾情成熟型男士，現在想法逆轉偏愛嫩男，更透露感情狀况：「有些對象在約會中，不過我揀人時，人亦揀我。」

她承認曾受愛情重創，現在認清自己如何挑選伴侶，她說：「我不會查男朋友手機，但對方的手機信息彈出來，被我發現他『偷食』，但年少時，就是追求驚天動地的戀愛，偏偏喜歡不忠誠的男人，我又不懂得表達自己，變成屈就自己去討好別人，以為這樣做，對方就會喜歡我，其實跌落個深淵，沒有好結果。」

張錦程取笑蝦頭原來是戀愛腦，但喜見她已成長，覺得很感動：「她大個女，找到適當方法釋放情緒和尋找快樂，不再被煩惱圍困住自己。」蝦頭覺得做獨腳戲，是個提煉質素好機會，透過演出更加認識自己外，找到認同感，又可跟觀眾分享不同的想法。

（即時娛樂）