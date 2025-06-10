D.O亞巡個唱9月澳門開騷 未有香港站 偕李光洙拍節目展廚藝 (17:20)

韓國男團EXO成員D.O（都敬秀）將於9月20日（周六）假澳門新濠影滙綜藝館，舉行「2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR DO it! In Macau」個人演唱會。今次是D.O首個個人亞洲巡迴演唱會，他在7月19日、20日於首爾揭開序幕，隨後前往台北、雅加達、馬尼拉、新加坡、馬來西亞、澳門、曼谷及東京等地舉行，但未有香港站。

澳門站演唱會門票在6月19日（周四）中午12時，於「新濠影滙」及「大麥網」官網公開發售，票價分別為$1688﹑$1388及$988。

3月上映的電影《給我一首琴的時間》改編自周杰倫經典作品《不能說的秘密》，由D.O擔大旗主演，票房累積逾75億韓幣，獲一片好評。D.O在片中重現鬥琴場面，以及男女主角四手聯彈，更有心動戴耳機場面，神還原周杰倫角色「葉湘倫」！

幕後有一段小插曲，完全不懂得彈鋼琴的D.O，為了作品完成度，他花了1個月展開鋼琴魔鬼特訓，為求在鏡頭前呈現最自然演奏，連導演和工作人員都大讚他專業。

在軍隊裏擔任料理兵、廚藝了得的D.O，早前偕李光洙拍攝《種豆得豆》營運公司食堂，D.O除展示了華麗刀工和廚藝外，2人如親兄弟般吵鬧的樣子，以及邀請金宇彬和李泳知作為一日打工生，也是節目亮點。

（即時娛樂）