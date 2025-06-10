傳謝安琪去年患重病要做手術 張繼聰急澄清 指老婆健康 (18:44)

任達華和張繼聰今天（10日）出席智能電動車發布會。有報道指阿聰太太謝安琪（Kay）去年患重病要做手術，張繼聰否認，又表示太太很健康，大家不用擔心，但他承認曾陪過太太去醫院，他說：「這幾年流感好勁，她之前腸胃炎，日前左眼爆微絲血管，我之前又椎間盤突出，到醫院檢查，進出醫院屬正常。Kay無間斷出席活動，大家都見到她很健康，日前出席活動也神采飛揚。」

問Kay有否被傳患重病而不開心？他表示沒有，他叫對方不用擔心，一笑置之，阿聰反而擔心親友和粉絲信以為真被嚇倒，所以必須澄清。

報道又指Kay經常爆肺，張繼聰指太太肺部較差，以前經常爆肺，又中過流感，咳嗽容易令聲帶受損，作為歌手最擔心聲沙影響唱歌，但Kay近年跟老師學用另一種發聲方法，找到唱歌新樂趣。Kay未來有很多音樂計劃，被指為搶回一姐位置？張繼聰叫大家別講到Kay像拍「宮心計」，認為Kay在樂壇已有很好的成就，要拿的獎差不多都拿了。

阿聰讚Kay心態好，明白不同階段有不同目標，他說：「後生時一定希望在事業上衝刺，但她現在心態已轉變，想提攜後輩，絕非仍走出來跟別人爭做第一女歌手，何况她多年前已做了第一女歌手。」他強調Kay沒想過做天下第一，只想做天下第一開心和健康。

任達華由山東趕返港出席活動，透露正在山東拍攝由《長安的荔枝》導演曹盾執導的新作，已數年沒拍電影劇，因被劇本吸引。任達華表示當地天氣高達38度，又熱又乾，幸好沒中暑，他說：』太太（琦琦）給了很多消暑和防曬用品，唯一沒用到是護膚品，因角色膚色需要粗獷及滿臉鬍鬚。」

問到今年父親節如何度過？任達華表示在工作中度過，赴馬來西亞拍攝廣告，故未能與女兒慶祝，但一定會收到女兒禮物。

（即時娛樂）