俠醫｜陳豪排隊歎車仔麵 張曦雯被誤認迪麗熱巴 丁子朗演渣男 劉佩玥難忘跳艷舞 (19:47)

陳豪、張曦雯、劉佩玥、丁子朗昨晚（9日）到銅鑼灣出席劇集《俠醫》煞科宴，陳豪表示今次扮演中醫師，加入很多新元素，拍攝過程亦有新體驗，亦有機會學舞火龍、耍太極及射箭，最好玩就是關於針灸情節，他說：「針灸本來是認真的療法，但我會借針灸幫人醫治夜尿病症，會有少少搞笑。」

張曦雯最難忘拍攝一場戲，她坐在中環鬧市被陳豪按腳底，她笑說：「我覺得這畫面好神奇，我當時很怕醜，因為雙腳出汗，陳豪並不介意，更幫我除鞋，這個拍檔值100分。」問陳豪是否慣常為太太陳茵媺按摩？他說：「有，幫她按膊頭、背和腰。」

張曦雯日前拍外景被誤認內地女星迪麗熱巴，她笑說：「證明我不夠出名，大家不知道我是誰，我要努力一點！」談到在深水埗拍外劇時，吸引很多人圍觀，場面震撼，陳豪出現時最多人包圍。陳豪被網民讚貼地，在深水埗排長龍食車仔麵，他謙稱做回自己：「我平時都穿街坊裝周圍去，好正常，這間麵店我想光顧多時，突然的起心肝走去排隊。」

劉佩玥與丁子朗有親熱戲，她作為前輩盡力拿出勇氣，讓對手安心去做，丁子朗說：「真的很緊張、刺激，我要演鹹濕渣男。」他又稱為應付多場裸露鏡頭，拍攝前只能飲奶和飲雞蛋糊充飢，更挑戰底線拍「祼照」，他笑說：「因為要交代劉佩玥拍我祼照這個情節，導演就用我部手機，影一張我穿緊孖煙囪相片，然後由我親自修圖遮走重要部位，才交給劇組用。」他直言演出沒有性感底線，尺度比拍攝《森美旅行團》全祼浸溫泉更大膽。

劉佩玥也有突破演出，挑戰跳桌上艷舞，她說：「一向手腳不協調，為了拍攝出誘人美感，特意跟老師學藝，然後在家中練習2、3日。」同劇演員郭柏妍日前因食物敏感急求醫，劉佩玥表示已傳信息慰問，對方指眼睛仍然不適，未能參與煞科宴，已叮囑她多休息，問身為緋聞男友的丁子朗有何表示？他說：「最緊要身體健康，給她空間。（已沒聯絡？）工作上有。」

（即時娛樂）