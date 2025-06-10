可宜生B後曾被老公指臉黃 感覺如萬箭插入心 (20:12)

可宜生BB後曾被老公指臉黃，當刻她呆着並衝入廁所照鏡。（Viu提供圖片）

ViuTV節目《晚吹─GG家長指引》今晚（10日）播出一集，除邀來素人媽媽Hilary和素人爸爸Jerry外，還請來前甲一籃球運動員鄭錦興太太可宜（Natalie）擔任嘉賓，大談「我的直男老公」。

對於生完BB後尚未收身成功的媽媽，「肥」這個字絕對是大忌，不過直男佼佼者Jerry卻不知避忌，還讚老婆小腹上的一團肉攬著很舒服，很像「麻糬」一樣。殊不知過了5分鐘後，老婆卻突然爆喊。

Natalie表示充分明白Jerry老婆的感受，因為生完BB後，情緒波幅會變得很大和敏感，加上辛苦地生BB，竟然被指似麻糬，換著自己也會傷心流感。Natalie亦分享直男老公曾試過早上起牀後，含情脈脈看著自己，之後卻說出一句：「嘩！你好『黃』呀！」Natalie直指：「我係呆咗啦，嗰下真係好似一萬支箭插咗落個心口咁樣。」她當刻衝入廁所照鏡和約做facial。

之後媽媽們的話題更加尺度大開，Hilary表示自己懷孕期間，因為荷爾蒙變化而積聚黑色素，導致身體某部位變黑。當時Hilary曾問老公：「你睇下，好恐怖呀呵？」她的直男老公竟然回答：「係呀！」然後還說：「我成日都話鍾意黑人呀嘛。」引得哄堂大笑。

Hilary還分享做褪色護理經歷，正當3位媽媽說得興起時，直男Jerry自爆老婆也有做過。浩南即時笑指Jerry：「你爆咗你老婆嘅秘密出嚟！」伍家謙也笑說：「會唔會唔係太好呀！」現場一片混亂。求生意志強的伍家謙更口窒窒地隔空向老婆表示：「我無意參與呢個話題！」非常搞笑。

（即時娛樂）