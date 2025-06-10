李蘊跟前夫關係不錯 拒靠關係 唔搵超蓮G.E.M.介紹工作 (20:30)

李蘊（Renee）相隔12年再推出新歌《由自可》，今天（10日）她接受網台訪問，網台送上蛋糕賀她新歌大賣，她一時感觸眼濕濕。她透露新歌屬自資，約花6位數宇，雖然感到吃力，但也要做，因有作品推出，大家才知她重返娛樂圈工作，希望帶來工作機會，她說：「我現在每日做直播唱歌，靠掙取觀眾打賞為生，每月收入約5位數字，要好努力做，不然手停口停。（叫何超蓮和鄧紫棋介紹工作？）我很少與她們講工作，亦很少與她們講不濟，因為我不覺得自己不濟，我會努力，不想靠關係，我們的關係很純粹，不想影響大家的友誼。」

說到她早前與前夫為女兒慶祝生日，問她是否很久沒見前夫？她否認，表示接送子女時會見到對方，但就很久沒一起吃飯。她坦言為了子女，會與前夫維持關係良好，不想搞到很僵，所以小朋友生日和紀念日子，也會一家四口慶祝。

她拒重提說過老公出軌，又說：「我們現在關係不錯，不講這些。」她指子女現在跟前夫在內地生活，她則內地香港兩邊走，保持每星期與子女見面一次。回復單身2年的Renee已準備好拍拖，條件要對她好和接受她的過去。

另外，她現在住母親的公居單位惹爭議，Renee指自己有戶籍，每年都依足規矩申報，除疫情期間，她一直都是內地香港兩邊走。

（即時娛樂）