謝君豪獲頒「藝術家年獎」 感激4大恩師教導與栽培 (13:17)

「第十九屆香港藝術發展獎頒獎禮」昨晚（10日）舉行，金馬影帝謝君豪榮獲戲劇界別的「藝術家年獎」，從代表作《南海十三郎》編劇、亦師亦友的杜國威手上接過獎項。謝君豪的媽媽、太太、姊姊、妹妹、好友梁李少霞等到場見證他得獎，身在英國留學的女兒就透過直播分享爸爸的喜悅。榮獲本屆戲劇「藝術家年獎」，謝君豪非常雀躍，親自解開這個獎項的貴重之謎。他說：「好開心，如果我沒有記錯，這是我在香港所得的第一個獎項，意義非常重大！」

頒獎禮台上，謝君豪感謝四大恩師的教導與栽培，全靠他們成就了今日的自己。他說：「這個獎對我是一大肯定，但我覺得不是屬於自己的，好多人曾經幫助過我，包括台前幕後的工作團隊、一班前輩，以及所有見證我成長的觀眾。我要特別多謝幾位老師，第一位是King Sir鍾景輝博士，如果沒有他，不會有演藝學院，沒有他，亦不會有我們這批香港土生土長、第一代從他手上訓練出來、擁有大專程度的戲劇工作者，在此順祝King Sir身體健康；另外要多謝毛Sir毛俊輝，他是我的演技老師，為我打開戲劇大門；我還要多謝香港話劇團首任藝術總監楊世彭博士，他一直很照顧我，我年輕的時候，破格提升我成為香港話劇團的首席演員，當時可說是一項創舉！當然亦很多謝杜Sir杜國威老師，他將『南海十三郎』這麼好的角色送了給我，令我由1993年開始演出了幾十年，不停在做，一說起我，大家就會想起『南海十三郎』，真的很感激他，教了我很多東西！」

當大會探問想邀請那位頒獎嘉賓親手將「藝術家年獎」頒贈予他時，謝君豪立即想起杜Sir。他衷心直說：「因為『南海十三郎』對我太重要，杜Sir也是我的恩師，所以我邀請了他成為我的頒獎嘉賓，他亦一口答應！」在謝君豪得獎的大日子，謝家幾乎總動員出動，他笑說：「今日很多家人都來了，媽媽、姊姊、妹妹、太太，我的女兒在英國，她應該在看直播，好開心！想到好多老師無私地教導、幫助我，在未來的日子裏，我也會繼續將自己的經驗、以及老師所教導我的一切，跟同行與年輕人分享，這才可以做到承先啟後、繼往開來！」

（即時娛樂）