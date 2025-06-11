陳山聰東京拍節目吸引熟女 盼開拍關西篇訪異性禁地 (13:50)

陳山聰、阮浩棕與陳方藤昨晚（10日）出席節目《人生美食地圖–東京篇》飯局。山聰甫從美國登台返港即「直落」參與，更透露是他發起這次飯局，感謝拍攝團隊一路以來的付出，也希望團隊「原班人馬」一同開拍《人生美食地圖 - 關西篇》，繼續邊開車、邊食邊man's talk。

被問會否加入女成員，山聰笑說：「既然是man's talk，自然不會加入女性成員，否則便與公司以往的旅遊節目無異。」他笑言到美國拍攝亦可，但當地食物分量驚人：「我在美國登台期間，有友人特意送上龜苓膏助我清熱，其分量幾近一大盤年糕，但我最終亦全部吃畢。」至於《關西篇》會否走訪女士禁地？山聰笑言︰「也好，年輕時因經濟所限未有機會見識，如今外遊多與妻兒同行，更加不會去見識。」

山聰透露是次東京拍攝期間，曾獲當地女士讚靚仔，惟只吸引到「熟女」。他亦深受食肆老闆歡迎，並應邀於紙板上簽名以作宣傳用途。雖拍攝僅歷時7天，但行程緊密，每天品嘗4餐，導致體重上升。阮浩棕亦有同感，笑言觀眾可留意其身形變化。他表示日本食物太美味，曾一個人吃了一公斤魚生飯，惟面對分量驚人的超大碗拉麵則無法完成。阮浩棕說︰「3個我也吃不完那碗拉麵。」

阮浩棕認為今次拍攝過程讓他重新認識自我，過去以演出劇集為主，追求完美表現，卻予觀眾過於造作之感；今次在毫無預設下參與飲食節目，反而能拋開枷鎖，展現更真實一面。

（即時娛樂）