《刑偵12》劇名之謎解開 林保怡1人分飾8角曬演技 (15:01)

林保怡、陳法蓉、張振朗主演的TVB劇集《刑偵12》昨晚（10日）一集揭開驚人真相，林保怡飾演的丁洛風「身體裏面潛藏着一群人」，分別是丁少芸（陳法蓉飾）、郝烔（陳嘉輝飾）、丁少婷（陳若思飾）、林昱水（張松枝飾）、白仲豪（陳少邦飾）、夏軻（姚宏遠飾）、丁洛偉（林偉飾），以及一名尚未揭曉的隱藏人格。《刑偵12》劇名中的「12」真相亦終於揭開，就是張振朗飾演的刑凱、與丁洛風加起來分裂出的人格共有10個，刑凱的兩個是阿賢（吳業坤飾）及邪惡人格（黎澤恩飾），加上丁洛風及刑凱本身，便形成了12這個數字！

林保怡在昨晚一集先後分飾了丁少芸、林昱水、丁洛偉、丁少婷等不同人格，當中無論是丁少芸的自信、嬌俏、嫵媚，或是林昱水的喪心病狂，林保怡均作出了高度還原，與陳法蓉「神同步」跟心理醫生楊芷菲（傅嘉莉飾）會面一幕更成為了《刑偵12》的經典場面。林保怡演丁少芸時，在細節位花盡心思，無論是「蘭花手」、蹺腳、扭擰地把玩手中電話的狀態，或是以手指尾拿着購物紙袋等動作均做到足。他接受tvb.com訪問時，笑言因為自己閹尖，所以覺得效果「仲爭啲」。他透露要扮另一個人扮得似，秘訣是「Being」不是「Acting」。「做少芸呢個角色時，因為佢係女性，如果太over係唔好睇，但又唔可以冇，所以嗰個唔係acting，而係being。而我點解會being到，係因為我之前一路有睇丁少芸喺現場拍嘅嘢，我一路有記低佢嘅舉手投足同埋笑容，呢個係我自己幫自己去做戲。」

林保怡表示丁洛風賦予他很多演出空間，而他則是透過觀察，與其他人格「融合」。「唔止我拍嘅時候，其實喺其他人拍嘅時候，我已經要喺片場睇住佢哋拍，我一定要知道張松枝飾演嘅林昱水係點樣行路，點樣嘅面部表情同動作去殺人，我一定要知道。如果你成日觀察一個人，一個動作，你已知道！原來你想咁，好玩㗎其實。我應該收8個角色錢，哈哈 !」

（即時娛樂）