葉子楣開P預祝59歲生日 自爆2年前曾遭胞姊反對復出 (16:26)

葉子楣（Amy）日前舉行《華麗相聚之夜》生日會，提早慶祝59歲生日，獲胡楓、陳欣健、黃玉郎夫婦、樂易玲、麥當傑、譚倩紅、文雋、夏文汐、鄧英敏、黃錦燊、連炎輝、冬嬸、詹瑞文、文雪兒、麥翠嫺、魏秋華、吳麗珠、姚正菁、李思捷、鄧達智、吳君祥等圈中好友到賀。宴會開始前，熒幕播出葉子楣從小到大的照片剪輯成的短片，陳欣健上台致辭，稱「大」字最適合形容葉子楣，因為她為人大方、大情大性，生活及職業亦大起大落。他表示葉子楣雖曾被外界以貌取人，但憑自身天分迅速在娛樂圈闖出成績。事業如日方中時，她因愛情放棄名利，與摯愛過着平淡幸福的生活。可惜命運弄人，摯愛離世。她堅強面對、珍惜當下。陳欣健表示這場生日會是葉子楣感悟人生後，與摯友一同回味快樂及緣分、感恩此刻的美好與健康。

葉子楣隨後上台表示︰「有人問我今年生日會係咩主題？我希望大家都著到好靚嚟參加我嘅生日會，咁我就會好開心，亦有人問我今年點解搞個咁大型嘅生日會？其實真係冇咩特別原因，只係希望大家開心，一班好好嘅朋友喺度食飯同相聚，我就已經好滿足同好感恩。」黃玉郎送上親繪簽名肖像畫，令葉子楣十分窩心。她感謝94歲胡楓出席派對，同時也多謝連炎輝、商界拍檔Evians及親姐姐。

葉子楣表示胞姊是唯一敢罵她的人，透露兩年前再度曝光時，曾被對方批評。她說︰「佢竟然話我做乜出嚟，你睇吓你，最憎你出嚟，你收埋自己咪好囉，你出番嚟就畀人指指點點。我同佢講做我哋呢行已經習慣畀人影，因為我覺得唔會全部人都鍾意你，亦有人會唔鍾意你，我已經習慣。我記得周星馳都畀人批評過，不過佢答咗呢6個字『佢未了解我啫』。其實啲人唔了解我唔知我性格，但我亦都唔會同佢哋解釋，我覺得我就係我，做番我自己係最開心。我一直心存5個心，對人要真心、對自己有信心、做事要有決心、最重要係懂得將心比心。我相信對人好一定會有回報，就好似今晚見到咁多嘉賓著到咁靚嚟到參加我嘅生日會，我真係好感動，所以我覺得今晚點都係我最好嘅回報同最大嘅感恩。」

晚宴期間，胡楓、陳欣健、夏文汐及李思捷也有上台為壽星女獻唱，葉子楣亦有唱出一曲《人生何處不相逢》及《失戀》。她表示這個生日會令她最難忘的是來自所有朋友的祝福及陪伴慶生，令她度過了一個開心的晚上。葉子楣說︰「我嘅生日願望係心想事成，要乜有乜。今年已經很好，但希望明年更加好，大家愈嚟愈好，我就會好開心。我用咗3個月籌備生日會，因為要一早預約朋友。全晚最開心係馬來西亞拍檔Evians將早前由馬來西亞拿督基金會頒發嘅『80年代最具影響力女演員』獎項送到我手上，呢個獎係我哋電影工作上嘅肯定，我以後會繼續努力，答謝大家嘅支持。」

（即時娛樂）