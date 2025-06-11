COLLAR體驗室內跳傘 導遊Day獲讚耳朵眼睛功能大開 (17:43)

ViuTV節目《COLLAR以為去度假》今晚（11日）播出新一集，導遊Day和Winka帶領隊友體驗室內跳傘。眾人懷着興奮心情進行試飛，Ivy表示自己在尖叫時口水也噴了出來，笑言之後再玩一定要維持微笑，大笑也不能。在高飛挑戰中，一向有少許畏高的Candy聲稱雖然沒有離心力，但因為突然之間被工作人員捉住飛上高空，一時反應不來，所以全程閉上眼睛兼嗌得很淒厲。Gao覺得有臨上舞台前的感覺，明明知道是很「正」和很好玩，但偏偏每次上去前總有緊張和刺激感。事後，大家也很感謝Winka和Day導遊，以及製作組帶來這個難忘的體驗。

對於今次的3個導遊組合，Sumling有趣發現竟然跟星座有關，Ivy和Candy均屬火象星座，性格比較衝和「Chur」，但卻準備十足。Winka和Day屬於風象星座，比較跳動和隨意，有時會隨心而行。她和Gao、Marf 則是三餸飯組，有風象、火象和土象，性格雖各有不同，卻能互補不足。至於這次Day和Winka的導遊表現，Marf坦言：「Day雖然係有種懶惰同慵懶喺度，但佢比平時已經講嘢多咗，肯去提供資料，同埋好似聽到多咗人講嘢嘅，今日佢好似耳朵、眼睛全部都比平時開大咗2、3倍咁。」

（即時娛樂）