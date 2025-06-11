許靖韻唱《K歌之王》遭球迷「投訴」 VIVA自嘲開騷要等5年 (17:17)

昨晚（10日）啟德主場館上演「2027亞洲盃外圍賽」港隊大戰印度，除咗場內激戰，嘉賓表演亦一樣精彩。許靖韻（Angela）、女團VIVA及於ViuTV節目《足球女將》獲得MVP的郭思（Suey）輪流登場，Angela更被球迷「嫌棄」歌單太慘情，場面搞笑。

打頭陣的Angela選唱《K歌之王》，音樂前奏一響起，即被場邊球迷「嫌棄」：「可唔可以唔好唱隻咁慘嘅歌呀？」不過Angela成功引到球迷們跟她大合唱，十分搞笑。表演完後，Angela大讚場館：「綵排時已經覺得好震撼，睇波時仲熱血，大家一齊嗌加油真係好正！可以係香港最大嘅場館入面演出，係好amazing嘅一件事。」問到會否想在啟德開騷，她笑着說：「要繼續畀心機做多啲歌先得。」

出道1年的女團VIVA興奮到爆：「冇諗過可以踏上啟德主舞台，觀眾多到嚇親！」講到開騷大計，VIVA說：「等我哋儲多啲歌先啦，可能要等多5年。」除了演出，提到睇足球賽事，4人都是「球壇初哥」：「第一次現場睇波咋，之前淨係去戲院睇。」

中場表演的Suey亦指這次演出十分難忘，身為足球狂迷的她自言「乜波都睇」：「英超、西甲，前排歐聯、歐霸我都有睇。」更自爆追星威水史：「有一次西班牙旅行淨係睇波團，最印象深刻就係嗰次嘅睇波團，見到美斯入4球，係皇馬對巴塞賽事，當時C朗已經離開皇馬，所以佢冇落場踢，但咁啱發現C朗就坐喺我後面包廂，我同佢嘅距離係好近好近，勁開心。」此外，黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）、樂隊Logout@sulis及藝人朱天，昨晚亦入場支持。

（即時娛樂）