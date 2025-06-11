陳懿德唔介意情侶檔吸金 爆媽咪讚羅天宇心地好又孝順 (19:29)

游嘉欣指愛犬比她更受歡迎，覺得狗女追求者肯定比主人更多。（劉永銳攝）

戴祖儀自爆有瘋狂追求者，她稱已斷絕跟對方聯絡，沒有下文。（劉永銳攝）

陳懿德爆媽咪認識羅天宇後，2人相當好傾成為好友，陳媽媽又讚天宇為人孝順。（劉永銳攝/資料圖片）

戴祖儀、陳懿德、游嘉欣一齊合作主持新節目《寵你一世》，今天（11日）她們各自帶同愛犬出席，但毛孩各有性格未能聽從指令做動作，弄得主人尷尬傻笑。

陳懿德早前被周刊發現，她帶同媽咪與緋聞男友羅天宇見面，3人同枱食飯有傾有講，關係融洽。陳懿德對報道早有準備，同時緊張冒汗，她承認媽咪與羅天宇熟稔，是好好的朋友，更會私信聯絡，聊天傾打高爾夫球、動物和車的話題。報道又指陳懿德當時面露愁容，她解釋只是沒化妝，而且當時正在埋頭做司儀功課。

陳懿德介紹媽咪跟羅天宇認識，又爆媽咪對男方讚不絕口：「他們是好好朋友，好好傾，傾到我就快叫羅天宇做uncle。媽咪覺得羅天宇幾好，是心地好又孝順的男仔。（成功過了未來岳母一關，對戀情開綠燈？）有讓我們做好友，繼續一齊食飯囉。」

羅天宇過去緋聞多多，有「女神收割機」之稱，陳懿德指媽咪沒有太八卦，只抱觀眾心態看，認識男方的真人後，反而成為好友，證明對他印象沒受影響。她不介意與羅天宇組情侶檔接工作，至於如何形容目前與羅天宇的關係？陳懿德巧妙用「等待一齊接工作的拍檔」，但不排除日後如果接到工作，關係可能會不同，有望成為正式「拍檔」。

戴祖儀愛犬台上表現太熱情，懶理主人的指令，不停「追索」同場游嘉欣的狗女，全程過度活躍不受控制，遭司儀許文軒嘲笑狗仔與主人戴祖儀一樣性格「猴擒」，非常搞笑。戴祖儀受訪時反駁：「狗仔平日好乖巧，只是今日出活動太興奮，牠熱情是因為想識新朋友。試過有次遇大狗，牠衝過去時反被咬傷，卻沒有從此學精。」

早前戴祖儀自爆有瘋狂追求者，她稱已斷絕跟對方聯絡，沒有下文，不想給別人假希望：「本身自己十分宅女又有社恐，不敢跟陌生人約會，最好與一大班朋友較為放心。」

游嘉欣指愛犬比她更受歡迎，覺得狗女追求者肯定比主人更多。她自嘲：「我的狗狗很受其他寵物和人類歡迎，至於我吸引力相對太低，而且只限亞洲人，外國人會覺得我外形太圓碌碌，並不合適。」

（即時娛樂）