林芊妤懷二胎重做T21測試顯示有問題 等抽羊水心情極難受 (19:51)

林芊妤（Coffee）早前宣布再懷孕，接受進階版無創胎兒DNA「T21測試」檢查，發現BB染色體13出現邊界情况，她哭成淚人，十分擔心。她後來在另一醫生建議下提早照胎兒結構，報告顯示胎兒的腦部、血管流、眼鼻耳和身體各方面也正常，惟她未放下心頭大石，想抽羊水進一步確定胎兒沒問題。不過，抽羊水的檢驗會有早產或流產的風險，Coffee為此十五十六。她日前（8日）出席活動時曾表示，已接受醫生建議再做多一次測試，若報告結果無問題，就不用抽羊水。

Coffee今天（11日）在Ig限時動態表示︰「話說，前晚再收到T21既重抽報告，上次係borderline今次結果係positive... 心很累因為T21話我有事，panorama話我無事。噚日最後都係決定抽羊水，依家瞓喺床到等待結果嘅時間好漫長，心情好忐忑做咩都無心機，仲有幾多日我先知最終結果？但其實等到依家都只係過咗一晚，如果判我死刑不如速戰速決，好辛苦好難受。」她又表示︰「可能我呢一胎發生太多事，所以一直都佗得唔穩一直出血，加上出血仲要去做抽羊水，醫生都話好擔心我會流產，所以叫我要乖乖喺牀上休息幾日。」

Coffee休息時，其6歲子彥彥一直陪伴在側及送上安慰。她透露︰「呢兩日雖然我好難過，但彥彥講咗啲嘢令我好感動。佢話：『媽咪我唔鍾意見到你喊，我唔鍾意見到你為咗肚入面嘅BB咁辛苦，就算最後冇咗個BB都唔緊要㗎，你唔使咁唔開心㗎，最緊要係你身體健康，你有我喺度呀嘛，我依家會一直照顧你同一直陪住你。你喊我會拎紙巾畀你攬住你，你想食嘢我會拎嚟餵你，你想飲水我會斟水畀你，你想去廁所我就扶你。』」Coffee坦言生了彥彥是她最大的福氣。

大批網民為Coffee打氣及送上祝福，她表示︰「如果呢個BB最後可以順利出世，你哋全部都會係BB嘅契媽，因為呢個小朋友係喺祝福下而出世，多謝你哋對我哋既關心。」

（即時娛樂）