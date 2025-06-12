鄧紫棋解約官司未完 6年冇版稅收入 為能重錄舊歌淚崩 (13:43)

鄧紫棋（G.E.M.）2019年與經理人公司「蜂鳥音樂」爆出解約風波，更鬧上法庭，官司一打就超過6年，至今仍未有結果。鄧紫棋今天（12日）在社交平台表示因訴訟問題已超過6年沒收到自己創作的舊歌版稅，後來根據新加入的法律團隊成員意見，終於找到方法把舊歌重錄及發行成專輯。她寫下逾2800字長文解釋箇中因由，稱14歲時已加入了香港作曲及作詞家協會（CASH），15歲時遇上前公司，在不擅英語的母親同意下共同簽署合約，多年後發現合約列明她只會收到創作的歌曲版稅，著作權不屬於她，即使歌曲由她創作，仍有可能被禁止使用。鄧紫棋表示2019年與前公司就解約展開訴訟，著作歸誰仍存在爭議，前公司收到她的歌曲版稅後，因訴訟問題未曾給予她一分一毫。她於是咬緊牙關，努力累積新的曲庫，卻因為一直沒找到明確的法律依據而從未重錄舊歌。鄧紫棋說︰「我曾真的以為，我可能會永遠與自己的『孩子』失散；我曾以為，對於我過去的創作，我只能被動地等在死胡同裡。可也許人生就是要夠多轉折，才夠精彩。我終於親眼看見什麼叫『天無絕人之路』﹗」

她表示新加入其法律團隊的一位成員熟悉內地版權法，發現「根據《著作權法》第四十二條第二款，已經合法錄製為錄音製品發表的音樂作品，只要在首次錄製或發行錄音製品時未明示禁止他人錄音使用，任何人，包括創作者本人，便可以依法透過『法定許可』制度，在支付法定報酬的條件下進行重錄，無需獲得原著作權人許可」，於是立即對以往的所有創作進行調查與公證，證明除《新的心跳》以及《童話休止符》兩張專輯外，過去所有其他創作，均未在首次錄製或發行時明示禁止他人錄音使用，再加上她14歲時加入了CASH協會，所有她所創作的歌曲，其「公開表演」、「廣播」、「網絡傳播」等權利都已交由CASH代為管理，而她與前公司所簽的合約中也注明這些由CASH持有的權利，全部不屬於前公司，這表示無論作品的著作權歸誰，傳播權等公開播放的權利仍然在她這邊，她終於找到方法合法重錄歌曲並發行。

鄧紫棋說︰「當我意識到這一切的安排竟是如此巧妙—我竟然被那個懵懂幼稚的小GLORIA，誤打誤撞地保護了時，我的眼淚是如何嘩嘩直流！我當然知道那不可能是巧合！不、可、能！那就是一種超自然的保護！那就是實實在在的—天無、絕人、之路！一個自己年少時毫無心機的舉動，竟成為如今我與親生『孩子』重逢的關鍵；一個曾經讓我無比絕望的困境，竟成為一次讓我見證奇跡的機會！我深刻體會到，即便是『裂縫』，都只是光滲進生命的入口！這就是《IAM GLORIA 》重錄專輯誕生的因由。10首精心挑選的創作+2首BONUS經典，這不是一個復仇的故事，而是一個死而復活、失而復得的故事。而我衷心希望，我的故事能鼓勵每一位走過死蔭幽谷的朋友，要相信，天無絕人之路，你會絕處逢生！我也希望，所有聽我音樂的朋友，能支持這一張重錄專輯，支持一位創作者奮力地重新發出聲音，支持一位母親竭力地把『孩子』尋回身邊！感謝給我帶來了曙光的專家！感謝把專家帶到我法律團隊裡來的他！感謝在天上一直默默看顧我的祂！I AM GLORIA. 我真的見過光，所以我只想把光，反射出去！」

（即時娛樂）