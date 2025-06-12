區瑞強7月開騷 邀吳大強李佳唱盡中英文好歌 (16:06)

區瑞強（Albert）將於7月4至5日假香港大會堂音樂廳舉行《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》，既是《70大SHOW》第二浪，亦是慶祝Albert主持的香港電台第二台節目《2000靚歌再重聚》播出25周年，因此聯同節目「靚聲琴手」Vincie一同開騷，並請來兒子區昕進（Adrian）、吳大強及李佳擔任演出嘉賓。

Albert今天（12日）聯同眾人出席演唱會發布會，更率先演繹了《Top of the World》和《More Than I Can Say》兩首經典英文歌。Albert提到找李佳出任嘉賓，是因為在《2000靚聲再重聚》發現李佳唱英文歌有一手。李佳就解釋：「我以前在上海的酒吧和酒店都唱慣英文歌，反而來香港才開始唱廣東歌，在《中年好聲音》只唱過一次英文歌。」而跟Albert合作無間的吳大強，Albert大讚他唱英文歌超有味道，更笑言：「不知他是否懂得唱中文歌？」吳大強直言唱英文歌早成習慣︰「我年輕時已是唱英文歌，而英文歌真的很好聽，可以歷久不衰。」而被Albert形容為最佳拍檔的Vincie，Albert大讚認識對方時已覺得很有潛質，除彈得一手好鋼琴，還有把靚聲。Vincie感激Albert不停給予機會︰「我20年前都唱過酒吧，跟Albert合作後才有機會出唱片，以及舉行個人演唱會。」身兼演唱會監製的Adrian今次再有機會跟一眾前輩合作，認為是偷師好機會。他說︰「唱歌、舞台技巧都學到，今日還學到訪問技巧呢！」

Albert認為今年是重要的一年，除了因踏入70歲，還有其他原因值得慶祝。他表示︰「我主持的港台節目《2000靚歌再重聚》今年25周年，即銀禧紀念，而Vincie入了香港樂壇服務也是20年，所以今年有好多紀念日子，非常值得慶祝。」講到今次演唱會由合作15年的Vincie擔大旗，Albert透露因收到不少《2000靚聲再重聚》粉絲反映，指「Vincie以往好難開到個人演唱會，但節目的粉絲好希望可以聽到她唱多點歌。」

Albert又表示一向希望每年能開兩個騷，一大一小，月前已舉行了《區瑞強70大SHOW 2025》，另一個騷就想搞些較另類演出，所以今次《Albert & Vincie兩把靚聲再重聚演唱會2025》中，Vincie會主力唱中文歌，他跟一眾嘉賓就主要演繹英文歌︰「因為香港已經好少人做英文歌，好少人演繹得好，我已經唱咗幾十年英文歌，好想傳承落去，呢個不單止是香港樂壇的回憶，更是永恆的根，也是一個音樂的寶藏，非常香港style。」Albert之前開過兩次純英文歌演唱會，反應都不錯，今次會繼續送靚歌給歌迷。他說︰「這類演唱會真的買少見少，過往2年好多粉絲都表示鍾意聽英文歌，所以我會專唱一些經典抒情的靚英文歌。」

（即時娛樂）