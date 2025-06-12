愛‧回家｜孖袁文傑瘋狂cosplay 許家傑「大小姐」上身送飛吻 (16:27)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》本周劇情大走瘋狂路線，繼日前周嘉洛、吳偉豪、阮政峰及焦浩軒男扮女裝追星後，昨晚（11日）播出一集，輪到「中佬」袁文傑和許家傑反串。

劇中潮偉（袁文傑飾）和送水輝（許家傑飾）為討好富婆Madam Ceci（林漪娸飾），不惜瘋狂扮演她最愛的劇集和動漫角色，包括《長相思》的九頭妖「相柳」檀健次、《黑白大廚》的黑大廚和白大廚、日本動漫《咒術迴戰》的「五條悟」等，最後「大絕」竟然要去日本找著名牛郎「羅蘭」，為走入只招待女賓的牛郎店，兩人不惜男扮女裝，潮偉和送水輝分別扮自己的另一半熊尚善（滕麗名飾）和「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾），Mean爆的態度和惡死「篤魂精」舉動都跟到足，但2人身形高大魁梧，十足「金剛芭比」一樣，令不少觀眾看到捧腹大笑，紛紛留言讚好。

事後，袁文傑和許家傑分別在社交平台，分享拍攝幕後花絮，許家傑還向鏡頭送飛吻，原來今次打破他們紀錄，成為最多造型的一集，平時2人Man爆，但今次要扮女裝，連路過的何晉樂都忍不住作嘔，袁文傑笑言：「導演見到我哋2個，都話拍不下去。」許家傑受訪時表示，印象中只是第2次以女裝扮相出現，對於網民大讚他扮大小姐造型，他表示：「套衫唔係大小姐嘅，佢咁瘦啲衫我點著得落呀？」

（即時娛樂）