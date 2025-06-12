歐陽萬成獲旅發局邀請探索香港 到文武廟拜神 祈求紅館騷順利 (16:40)

旅發局總幹事程鼎一特意到場「探班」，為Jimmy開騷前打氣。（大會提供）

Jimmy應香港旅遊發展局邀請，深入探索香港。他先後到訪上環文武廟、乘坐昂坪360纜車﹑以及品嘗地道燒味。（大會提供）

美籍港人兼棟篤笑藝人歐陽萬成（Jimmy O. Yang）明天（13日）起，一連3天在紅館舉行5場《Jimmy O. Yang Live in Hong Kong》棟篤笑。

難得訪港，Jimmy近日應香港旅遊發展局（旅發局）邀請，深入探索香港。從過百年歷史的上環文武廟、到乘坐昂坪360纜車、再到體驗亞洲最佳酒吧的精緻雞尾酒及品嘗地道燒味，一天內體驗香港獨特文化、美食與都市魅力。

Jimmy說：「香港的美食體驗充滿驚喜——從本地人氣燒味店品嘗入口即化的蜜汁叉燒，到亞洲頂級酒吧細味世界級雞尾酒，短短一天就能嘗遍各種滋味，這座城市總能用美食展現它獨有的文化交融。我生於香港，這些滋味不僅是味蕾的享受，更是我成長回憶的一部分。」

Jimmy續說：「我在香港度過了童年時光，一直深深感受到這座城市獨特的活力。這是一個融合傳統與創新的地方，一天之內便能穿梭於百年文化與自然美景之間。每趟旅程都充滿驚喜，展現香港多元的城市風貌。」

Jimmy參觀上環文武廟，感受香港地道傳統的一面。按照傳統儀式，他先摸「文昌筆」、再摸「關帝刀」，並親手為金鹿貼上金箔，祝願即將舉行的棟篤笑表演成功。

旅發局希望透過Jimmy的第一身視角，向全球旅客與粉絲分享香港獨特的文化魅力，吸引更多人親身到訪，探索屬於自己的香港故事與回憶。

（即時娛樂）