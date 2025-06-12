周秀娜攞正牌鬧人超爽 古天樂劉冠廷打爛仔交 無招更危險 (20:10)

古天樂（古仔）、周秀娜在合作主演的新戲《私家偵探》裏飾演一對感情疏離的夫妻，當中不乏吵架場面。正式拍攝前，兩人曾預先練習，周秀娜笑言最開心能「攞正牌」謾罵古仔。古天樂自言很少鬧人，也鮮有被罵。他認為，部分人視爭執為嗜好，亦有家長以責罵作為教導方式，期望令孩子服從，但他對此成效存疑。他強調，爭吵時難以理性溝通，無助解決問題，只會損害感情，最重要的是讓彼此有時間冷靜思考。周秀娜透露，童年時爭執時總堅持「拗贏」，不顧後果；成年後意識到憤怒情緒下的說話最傷害人。她坦言過往爭執多發生於至親之間，與伴侶、朋友則較少。談及她在戲中因丈夫冷落而假扮出軌，周秀娜認為若現實中遇上類似情况，應找出原因尋求改善關係之道，並無聘請偵探經驗。她亦分享早年曾親眼目睹戀人背叛︰「當時我只有10幾歲，親眼目睹對方背叛，立即上前質問原因。」

台灣男星劉冠廷首拍香港電影，在《私家偵探》裏飾演一名內心黑暗的警察。他形容此次演出為一次別具刺激且嶄新的體驗︰「雖曾於電視劇中嘗試類似角色，但此回角色看似一個正義使者，卻又同時做出奇怪事，反差很大。」不會廣東話的他特別感謝劇組的照顧，笑言最快學會的是廣東話粗口。談及與古天樂的交流，他透露起初因語言問題不敢主動搭話，惟在一次聚餐中與對方討論電影拍攝，對方亦分享了對演藝生涯的看法，獲益良多。劉冠廷表示，若有機會再參演港產片，期望挑戰喜劇類型，並盼與古天樂有更多交流。

兩人在戲中有場激烈打鬥戲，劉冠廷笑言得知要與「老闆」交手很緊張，只能在拍攝時盡量忘記對方身分。過程中，他對古天樂身手的敏捷與演出精準深感佩服，並提醒自己必須全神貫注，以免因一時失誤而受傷。古天樂稱原定由武術指導設計動作，但他認為打「爛仔交」無刻意招式。他強調「無招」的動作更具危險性︰「沒招式不等於是自由發揮，要拍出來似沒招式最困難。」

古天樂過往拍攝常意外受傷，對於是否減少參與動作片，他認為並非個人可以決定，而是取決於市場需求與觀眾取向。他自言沒武術根底，但隨着拍攝經驗累積，方掌握相關技巧。古天樂以《九龍城寨之圍城》續集為例，指出即使希望轉為文戲，也需視乎市場走向。他說︰「不明白為何動作戲在港產片裏，始終是很重要一環。如沒爆炸、飛車、開槍、打人、見血，觀眾似會不開心。韓國電影也一樣，要角色滿身是血才『收貨』。這些觀念很難改變，但也要慢慢改變。」

古天樂讚劉冠廷少言寡語，使他更能專注演出。他亦坦言，曾與較健談的新一代演員合作，因代溝而缺乏共通話題，感覺不適應。作為電影公司負責人，古天樂除拍攝工作外，亦需處理繁重事務，鮮有空閒時間，有時間也要看電影或涉獵其他資訊。談及會否考慮放慢節奏或安排長假，他直言受經濟環境與電影市道低迷影響，未敢鬆懈，現階段更着手部署未來數年的發展方向。對於內地近年調整電影政策，包括放寬發行限制，有助港產片進入內地市場，古天樂認為政策改變有好有壞，內地與香港同樣是不同地方有不同院線，需持續溝通與時間磨合，難以一概而論。

古天樂

髮型 : Dan Tam@O4

化妝 : Carman Man

服裝：Ferragamo Monogram

周秀娜

髮型: Keith_wong@Artify.Lab

化妝: Yannes Lee@ndnco.co

服裝 : Chloé

劉冠廷

髮型、化妝：sovenhomuha

造型：michaelkors

場地提供：The Mira Hong Kong

（即時娛樂）