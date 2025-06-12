姜大衛分享父子情 叫囝囝增值自己 姜卓文談星二代壓力 (17:46)

姜大衛和兒子姜卓文到新城受訪，暢談父子情，姜卓文亦與李國煒談身為星二代的壓力。（大會提供）

由李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的新城知訊台《Ben同Benson『Chur』到行》節目，為配合周日（15日）父親節，李有毅邀請好友姜大衛和兒子姜卓文受訪，兩對父子大談父子情，全個訪問充滿溫馨又坦誠父子對談，姜卓文和Benson分享「星二代」的光環與壓力，盡訴心中情，展現男人的浪漫。

節目甫開始，Ben邀請姜卓文介紹父親，他幽默笑稱：「我唔係好熟佢（姜大衛）！」隨即正經表示：「佢係好好嘅爹哋，1970年憑《報仇》成為最佳男主角，近年亦憑《百日之下》獲得金像獎最佳男配角，我非常佩服佢。」

輪到姜大衛評價兒子時，他形容自己是「老來得子」，並笑言：「太太當年好勇敢生咗佢，呢個仔跟咗我哋近30年，叻唔叻就自己睇啦，唱歌做戲都得，但𠵱家環境艱難，新人要等機會，惟有不斷增值自己。」言語間流露對兒子的疼惜與期許。

姜卓文坦言入行8年壓力不少：「做訪問話冇壓力係假，星二代身分係包袱，好似『唔衰得』，行為說話都會被放大。」他選擇與父親不同發展路線，投身音樂、參與飲食節目，甚至嘗試Rap，希望打破框架，Benson深有同感：「我同你感覺好似。」

姜大衛指星二代不易做：「佢哋要做到120分先會被認可，所以唔好學爸爸，要超越先得。」他鼓勵兒子走自己的路，但也調侃道：「我哋以前訪問唔使化妝，𠵱家化晒妝！」全場哄笑。

節目尾聲，姜大衛反客為主叫Ben評價兒子，Ben分享曾因拍攝工作與兒子爭執，Benson不滿被指正，後來Ben一句「爹哋惜你都嚟唔切，點會專登鬧你？」瞬間化解矛盾。姜大衛感慨父子相處比父女難：「媽咪通常選擇相信個仔，但我哋從來唔會打罵，等佢撞板，撞完知錯就得。」

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（即時娛樂）