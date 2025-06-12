農夫親揭與凍蟹結不解緣 C君首次出糧請陸永歎潮州菜 (18:01)

組合農夫（陸永、C君）伙拍胡敏芝主持的TVB Plus節目《旅行最緊要近》今晚（12日）播出新一集， 3人繼續廣州之旅，品嘗禪意盎然的素食。農夫不放過任何搞爛Gag機會，將「冬瓜汁」說成「Don't瓜汁」，令胡敏芝一時不懂反應。3人將在明晚一集介紹潮州菜，C君表示︰「以前打冷較平民，依家愈嚟愈高級，愈嚟愈多精緻又貴嘅菜式。」胡敏芝笑言平常只會食鹵水一類打冷，海鮮類較貴所以免問。她這次獲農夫「加持」，一次過試勻潮式酸辣花膠、百花蝦滑炸雞翼等多款名貴潮州菜。

C君透露他與陸永對潮州菜情有獨鍾︰「有一次唔知點解咁豪。我哋以前好窮，到後來開始從事娛樂行業，開始搵到同大家返工差唔多嘅月薪。試過一次出埠做嘢，臨上飛機前忍唔住喺機場潮州菜館，食咗隻2000幾蚊嘅凍蟹。」陸永憶述C君第一次出糧，亦跟凍蟹有關。他說︰「嗰份係佢做嘅第一份工，佢第一次出糧，就請我食凍蟹。」胡敏芝指2人跟凍蟹頗有淵源，C君卻取笑她︰「你淨係睇到我同凍蟹淵源，有冇睇到我對朋友幾好呀？第一次出糧就請朋友食嘢，你第一次出糧有冇請我食吖？」正當胡敏芝不知所措時，陸永解圍，表示其外婆是潮州人，非常喜歡用豆醬煮餸。他說︰「豆醬喺潮州菜中非常重要，佢幾乎煮乜嘢餸都掉啲落去，就已經好好味。」C君講起祖母喜歡每道菜都落蕃茄汁，取材自某大型連鎖快餐店，非常搞笑。

（即時娛樂）