《臨江仙》5大看點 白鹿曾舜晞「三婚三離」惹網民熱議 (19:10)

由內地人氣演員白鹿和曾舜晞主演的古裝仙俠劇《臨江仙》播映，《臨江仙》有5個看點，觀眾可到Viu緊貼最新進度。

1.仙俠世界的奇幻設定

《臨江仙》首周劇情主要從淨雲宗弟子李青月（白鹿飾），和大成玄尊白九思（曾舜晞飾）之間的誤會和瓜葛展開。掌門紫陽真人斥責大弟子蒙楚私通妖女曲星蠻，曲星蠻突然闖入山門與眾人混戰，混戰中李青月受傷，遠在九重天的白九思頓感心痛；李青月醒來後，到小秋山採藥並與小猴起衝突，墜崖後初見白九思，因替其抵擋靈猴攻擊而一同摔倒地上，懵懂的李青月要對白九思負責，次日更帶上全部家當下聘禮！

李青月被關禁閉室，掌門審問她所藏之人的身分，李青月坦言是白九思，眾長老誤以為她攀附大成玄尊，決定廢去她過去所學，此時白九思突然現身，將重傷的李青月護在懷中，淨雲宗眾人這才知道他是大成玄尊。

《臨江仙》以宏大而奇幻的仙俠世界為背景，從淨雲宗的秀麗山川，到九重天的神秘宮殿，每個場景都充滿仙俠氣息，劇中不僅呈現不同法術和神器，還有各種奇幻生物如守護金髓草的小猴、強大的妖獸等，為觀眾帶來視覺盛宴。

2.跨越輪迴的深情愛戀

劇中白九思將李青月帶回九重天，但是前者遠在極南的藏雷殿，後者則身在極北的天姥峰，李青月擔心夫妻無法共度新婚之夜會離心離德，於是踏上通往藏雷殿的路，途中卻遭到攻擊暈倒，醒來後她恰好撞見白九思與眾人議事，正想告退之際，白九思卻用法力將她攬到身前，更向眾人介紹她是師母！

李青月歡喜拿出小秋果，白九思卻想起前世與花如月（白鹿分飾）的愛恨情仇，更懷疑李青月便是花如月。李青月與白九思的愛情故事是《臨江仙》的核心主線，兩人在輪迴中相遇，卻因種種誤會歷經磨難；李青月對白九思深情不渝，即使被懷疑、被冷落也從未放棄，白九思則漸漸學會開始反思自己的行為，這段跨越輪迴的深情讓觀眾不禁為他們感到揪心，網民也笑言白九思表面冷酷，實質戀愛腦：「他愛恨交織，演活純愛戰神」、「從試探到心軟，白九思的愛藏在眼裡」。

3.與別不同的三婚三離

有別與以往的仙俠劇集，《臨江仙》沒有採用傳統的「三生三世」愛情模式，而是改以「三婚三離」作為劇情主線，將現代婚戀觀完美融入劇集，堪稱仙俠劇史上最大膽的突破，這種創新不但讓故事更加跌宕起伏，也為觀眾帶來了全新的觀劇體驗！早前劇組釋出了李青月和白九思三世以來的「結婚證」，曾舜晞也在微博轉發：「和李青月/花如月已三婚！」網民大讚幽默，更指2人的感情戲：「每一集都讓人看得欲罷不能」、「他們一定是愛慘對方，才會這樣糾纏不休」。

4.人設鮮明節奏明快

女主角李青月一改傳統仙俠劇女主角的「傻白甜」形象，她不但以牙還牙、事業心強，更拒絕戀愛腦，人設鮮明，獲得觀眾好評，白九思對李青月又愛又恨的複雜情感，也為劇情增添了亮點；加上劇情節奏明快，2人從親親到洞房只用了3集時間，其後白九思將李青月視為前世愛人花如月替身，他想起和花如月在婚禮上深情擁吻後，對方竟然將一把刀刺入他的心口，更指他活該。

5.複雜的人物關係與情感糾葛

《臨江仙》的人物關係錯綜複雜，除了李青月與白九思的愛情主線外，還有白九思和花如月的前世情緣、樊凌兒的嫉妒、淨雲宗師門的恩怨等多條副線互相交織，不僅增加了劇情的張力，也讓觀眾在觀看過程中，試圖解開每一個謎團，從而了解每個角色背後的故事。

（即時娛樂）