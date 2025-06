MIRROR成員盧瀚霆(教主,Anson Lo)最近忙宣傳新歌《你都有今日》,雖然教主平時工作忙爆,但他仍堅持抽空跑步鍛煉體能,相當自律。今晚(12日)教主在Ig貼出素顏照,相中的他戴帽兼身穿背心,滿頭大汗,他寫道:「記錄自己堅持咗第唔知幾多日跑步,It's not easy but it's not that hard.It's simple.」

(即時娛樂)