林芊妤抽羊水後持續流胎液 卧牀至少一星期以防流產 (13:40)

林芊妤（Coffee）早前宣布再懷孕，接受首次進階版無創胎兒DNA「T21測試」檢查時發現BB染色體13出現邊界情况，其後重做一次，結果顯示為「T13 positive」。擔心得哭成淚人的她日前已接受抽羊水檢驗，但完成檢查後有持續流出羊水的情况，醫生怕有流產風險，要她卧牀至少一星期。

Coffee昨天（12日）在社交平台發文分享心情︰「👦🏻👶🏻太有緣份，6年後的第二胎跟第一胎的預產期也是一樣，但上一次我真的是自由自在的孕婦。剛剛無聊在看電話，看到2018年的6月12號，當時同樣懷孕4個多月的我正在爬山。還記得第一胎36週我還在教瑜伽，但六年後的這一胎由一開始的出血不能運動，以為捱過了3個月就好，怎料到第一份的safe T12驗血報告出不了，醫生被告知是T13染色體borderline。心情跌至谷底的我又做了另外兩份驗血報告，Nifty跟T21報告一樣出不了，醫生同樣被告知是因為T13 borderline。我心情由谷底跌至死刑，當時我馬上去做了早期結構，醫生卻跟我說沒有看到任何問題，然後需等十天的Panorama report驗血報告出了，這次我終於看到一份正式的report太激動了，而結果說我所有染色體也正常全部negative。哇...我感動到哭了出來，但其實我當時的心情已經沒法平復至正常，我會無緣無故哭起來我會突然放空亂想，再加上之後收到一位朋友的電話，告訴我他的女兒也是這個問題，但因為不是100%而是20%的T13問題，所以當時驗血報告也沒有問題到出世才知道出事。而我收到這個消息後當晚就失眠了，第二天我跟醫生商量過後，決定再次驗T21報告去撇清我心中的疑慮。」

Coffee表示早幾天收到T21報告結果是「T13 positive」，她有由死刑跌落地獄的感覺，最後決定抽羊水作進一步檢查。Coffee解釋︰「因為我不能帶著賭博及僥倖的心情直到寶寶出世，我不能對寶寶不公平，我不願意讓寶寶有受苦的可能。但我估計自己真的不是很叻懷孕的媽媽，所以抽完羊水後也有持續流出羊水的情况，醫生因此建議我睡在牀上一星期不要動。在牀上真的很無奈，尤其我是平時完全一個坐不定的人，但其實令我最難捱的是等羊水報告的時間，差不多要2星期才會有最最最詳細的結果報告。現在這一刻的我感覺時間過得很慢，唯有在這裡跟你們聊聊天抒發一下自己的感受。這次的懷孕真的把我嚇怕了，無論這次寶寶能不能順利出世，我再也不願意再經歷一次這次的痛苦，感覺是身心俱疲的一次。現在的我做不做運動能不能活動已經沒關係了，最重要是寶寶能健康出世﹗謝謝你們所有人的關心和安慰，因為在最失落的時候才會知道自己有多幸福。」

她亦在限時動態表示因卧牀太久，已出現背脊及頭痛的狀况，亦不敢用腹部力量做任何事，連去洗手間時也不敢用力。她說︰「我都估唔到我真係堅持做到全日瞓喺牀度，唔係起身食飯就係瞓，唔係瞓就係睇劇嘅生活，然後啲工作都要延期。我諗個天真係好想我有一個真正嘅假期，所以幾時話做阿媽真係好偉大。呢個意外有嘅BB真係令我過得好意外，但無論幾辛苦都好，其實只要佢健康就好。」

（即時娛樂）