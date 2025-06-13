曾展望一句冧爆葉蒨文 Babyface四招向梁敏巧示愛 (14:14)

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》將於後晚（15日）播出第2集，經過第1集上半場海選，葉蒨文（Sophie）及關嘉敏（Carman）的3個心動名額已滿，梁敏巧（Maggie）及李芷晴（Stephanie）則未揀到啱心水男士。本周出場的參賽者條件優厚，有年薪過百萬的醫美集團太子爺及律師、運動健將、十優醫生、KOL、小鮮肉、金融分析師、來自烏茲別克的超高型男及西裝連鎖店老闆等，還有一直苦苦追求Maggie的Babyface！

Babyface登場，花生團的森美及戴祖儀也表示期待。森美表示：「睇吓監製夠唔夠膽畀Babyface入。」戴祖儀則說：「我願意用自己條鏈畀佢入去追Maggie。」報稱現職KOL、年薪超過36萬的Babyface，一開始就先聲奪人向Maggie示愛：「唱歌搞笑我專長，你肯揀我你實變強。」見Maggie不會反應，Sophie即爽快幫忙撳燈，令Babyface有出場表白機會。Babyface一見到Maggie即送「心心」，之後又按主持林盛斌（阿Bob）要求獻唱飲歌《黑玻璃》。雖然他唱到甩拍子又與原作頗大出入，但依然唱得投入，還以自信滿滿的情深眼神唱出最後一句及將歌詞改為「情路背後藏～Maggie」。為向Maggie展示Man爆一面，Babyface又表演拳擊。最後，Maggie要求他作「霸道總裁式」示愛。Babyface先靜止半分鐘，再做出Ironman式招牌動作及配以有力眼神向Maggie展示超強愛意。現場所有女神、阿Bob、甚至花生團均覺得十分感動，Sophie驚嘆：「好真心呀！我好近距離見到佢嘅眼神。」羅毓儀說：「佢呢吓好Man呀！當事人Maggie亦坦言被感動，並大讚Babyface在各方面進步不少及「靚仔咗」。

Sophie及曾展望（GM）這一對於第2集裏會有不少甜蜜互動。事緣本周日一集除了有海選下半場，還會配對成功後的首輪「約會」，每位女神都會獲得與自己3位心儀男士晚餐的機會。不過，她們要同一時間與3位男士進餐。第一位出場的Sophie雖然落力找話題兼搞氣氛應付這個尷尬場面，但一句「死喇，我唔知望邊」已充分展現出其不知所措。不過，當GM步入會場後，Sophie即時回復輕鬆自如狀態，並半帶開心及興奮向GM打招呼。GM亦識做地大讚Sophie：「好靚喎你今日！」豈料卻換來Sophie撒嬌責問：「平時唔靚咩？」

（即時娛樂）