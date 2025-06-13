陳山聰談Jaco熱愛舞獅感動落淚 難忘金融風暴令歌手夢碎 (14:48)

陳山聰、陳方藤在第4及第5集無綫節目《人生美食地圖-東京篇》繼續大歎特歎享受人生，山聰除了重新體驗當年為了掃貨等難忘情景外，還先後體驗了日本人如何怒劈瓦片減壓，及品嘗了大人版兒童餐等。

昨晚（12日）一集，山聰被問到在職場打滾多年以來的最大怨氣時，透露最難忘是18歲以歌手身分入行後，卻不幸遇上1997年金融風暴，當時所有唱片公司都無法出唱片，令他陷入「失業」困境。他回憶那時候輾轉地先後賣過牛仔褲、到深水埗一家設計公司打工。山聰表示當年賣牛仔褲所掙得的第一張支票令他「喊咗出嚟」：「點算呢？唔夠生活！」他透露當時不想靠屋企，覺得要走出自己的人生，因此即使多辛苦，也要堅持自己走下去。

今晚播出的新一集，山聰將體驗小朋友生活日常，除品嘗兒童餐，還去了兒童視點Cafe感受兒童POV，試孭了超大型的小朋友POV書包，還特意扮好重嚇女職員。席間，他與陳方藤分享成為人父後的轉變：「有咗Jaco真係訓練耐性，我本身好冇耐性。」談到與Jaco最深刻的回憶時，山聰忽然流下了男兒淚，更數度哽咽至幾乎說不出話。他透露看到Jaco戴上舞獅頭的一刻，便相當感動，皆因自己也是自小就對舞獅充滿熱愛。山聰邊哽咽忍淚、邊感性地說：「我諗起我爸爸細個帶我去舞獅，因為我3歲就開始學舞獅，嗰樣嘅傳承真係好感動。」他又指Jaco每天做完功課後第一件想做的事就是練習舞獅：「依家佢鍾意呢樣嘢，我一定會栽培佢。呢個世界所有嘢都唔屬於你，唯獨骨肉先係屬於你。」山聰又表示Jaco從來不看他主演的電視劇，而且每次一看到他就會熄機入房，令他哭笑不得。

（即時娛樂）