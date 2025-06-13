黃浩然遭姚焯菲誤稱長輩 連詩雅忙綵排驚見女兒長大不少 (15:52)

黃浩然、連詩雅（Shiga）、姚焯菲（Chantel）、邱傲然（Tiger）、陳泳伽（Winka）及海兒等合演的音樂劇《三‧八》今天（13日）公演，眾人昨天黃昏進行拜神儀式，祈求演出順利。黃浩然、連詩雅笑言與一班年輕人合作，他們也年輕了不少。談到Chantel誤稱浩然為「長輩」時，浩然笑說︰「不介意，自己不尷尬，尷尬的就是別人﹗有詹瑞文老師在場，毋須我這位前輩教導一班年輕人。大家合作得很開心，很感恩﹗」他透露劇中有不少粗口對白，事前特地向兩名將捧場的兒子「預告」一番。浩然說︰「平日我在家中從不說粗口，因此特意告訴他們，爸爸在這套劇中會有講粗口的情節。他們聽後隨即回應『嘩！正喎』﹗」

連詩雅稱近日忙於綵排工作，每晚回家即倒頭大睡，已數日未能與女兒好好相處。她憶述昨晨醒來時，見女兒仍在熟睡，自己就伏在旁邊落淚。連詩雅說：「這個月好像幾乎沒見過她，突然發現她長大了不少。」她提到原本想帶同女兒一起到綵排場地，藉此增加相處時間，更想好可帶備摺疊嬰兒牀，但因丈夫陳家樂擔心她綵排時分心，加上天氣不穩有危險，最終她決定稍後幾日才帶女兒前往。連詩雅認為女兒雖年紀尚幼，未能理解他們的工作，但仍希望她能親身感受一下。她期望《三‧八》能展開巡演，笑言若能延續2、3年，屆時女兒長大一些，或許能明白他們的工作。

（即時娛樂）