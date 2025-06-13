李蘊爆Cream成員移民嫁人 離婚逾2年 獲好姊妹介紹對象 (18:00)

前女子組合Cream成員李蘊（Renee）近日攜全新單曲《由自可》回歸樂壇，她到新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》訪問，這是她相隔12年後，首次以歌手身分亮相電台節目，暢談音樂創作理念，還公開離婚後的心路歷程，展現單親媽媽的堅強與蛻變。

啤梨和李蘊在節目話當年，李蘊自爆12歲入行時趣事：「我成日喺新城『搞搞震』，啲工作人員好驚我走失，我成日去睇人哋啲枱有咩玩。」她透露自己雖是Cream中年紀最大的成員，因性格內向甚少發言，更自嘲「講嘢唔叻，成日跟人口水尾」。問她可有跟另外2位成員盧嘉寶（Carpo）及陳曉彤（Hilda）聯絡？李蘊透露從社交平台得知2人近况：「佢哋都移咗民，嫁晒外國人，生埋小朋友。」

談及人生轉折，李蘊透露已離婚兩年半，9歲女兒和7歲幼子現時跟隨前夫在廣州生活，她每星期都會兩邊走：「我會每星期接佢哋去玩，反而咁樣學識珍惜，因為日日對住小朋友會發癲，一星期見一次會變得好溫柔，亦唔捨得鬧佢哋。」

被問好姊妹何超蓮和鄧紫棋可有介紹對象？她表示：「以前有啲聚會都有男仔，但嗰啲男仔好多講英文，開口埋口全部英文，得兩句中文，我真係搞唔掂，都係搵番本地人好啲。」回首過去的20年，33歲的李蘊感嘆：「普通30歲女仔可能仲喺到摸索，或者拍緊拖，但我已經歷好多唔同階段。（會唔會驚咗？）唔會，人生要有經歷先完整。」

李蘊解釋新歌《由自可》與倒轉讀的「可自由」，傳達「活在當下」的態度：「世界每日都有災難預言，與其擔憂未來，不如珍惜眼前。」MV更嘗試AI技術生成畫面，她表示：「因為首歌係自資，將預算集中喺音樂品質上，MV就簡單啲。」

（即時娛樂）