張偉文1周發燒2次身體虛弱 徒弟方俊減肥成功瘦40磅 (18:15)

消瘦不少的方俊否認患病，他表示因為覺得自己太肥，臉脹兼肚凸，加上身體響起警號，有脂肪肝和體脂超標，所以決心減肥。（柯美攝/資料圖片）

關禮傑和張偉文徒弟兼監護人方俊，今天（13日）到會展出席護齒健康活動。消瘦不少的方俊否認患病，他表示因為覺得自己太肥，臉脹兼肚凸，加上身體響起警號，有脂肪肝和體脂超標，所以決心減肥，戒甜和澱粉質，現在體重較全盛時期瘦了40磅，體力沒受影響，反而精神了。

談到張偉文近况，他透露現在住老人院的張偉文，之前一星期發燒兩次，每次發燒都要入急症室，幸好現在已沒發燒，由他和助手輪流照顧。他坦言師父消瘦不少：「之前發燒令他身體變得虛弱，加上臥牀，腰有壓瘡引至皮膚潰爛，醫生也束手無策，見到他這樣又無助，我心情跌落谷底，好心痛。」

他表示經朋友介紹買了部紅外線燈，師父照了幾次之後，潰爛範圍明顯減少，亦沒流出太多血水，皮膚已變回粉紅色，對他而言是很大鼓舞。現在要幫師父增肌，煲湯水給他補充。他說：「師父沒有痛苦，是我現在最大心願。（他現在清醒？）清醒，但不太答到問題。」

關禮傑表示稍後會為健康產品擔任代言人，笑言人到中年要注重健康，他說：「中午若吃了澱粉質，晚上就什麼也不吃，只飲湯，例如番茄湯和菜湯，也會做運動，但現在新陳代謝不及以前，以前做一日運動就減到肥，現在要做2日。（是否女兒關楓馨督促做運動？）剛好相反，是我督促她，她現在忙做綜藝，沒時間做運動。」他也是香港明星足球隊成員，有傳陳百祥（阿叻）和譚詠麟（阿倫）鬧不和，他否認，表示他們都有一齊踢波、吃飯和傾偈。

（即時娛樂）