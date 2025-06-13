Dale平常心面對外界注視 望以多元風格打入主流市場 (19:08)

因擔任謝霆鋒啟德演唱會結他手而爆紅的17歲音樂人Dale，以唱作人身分加入樂壇，期待以多元風格打入主流市場。（大會提供 / 明報製圖）

因擔任謝霆鋒啟德演唱會結他手而爆紅的17歲香港新生代音樂人Dale，近日與全球知名音訊品牌合作拍攝宣傳片。她在短片中自彈自唱、創作音樂，又會上網打機，將日常真實生活呈現。最初拍攝時，Dale有點害羞，但拍到彈結他部分時變得充滿自信，百分百進入了音樂世界。

談及與音樂的緣分，Dale透露約14歲時因家中有一把被閒置的木結他而開始自學，她說︰「當時純粹出於好奇，慢慢彈出興趣，自學一年後便正式跟老師學習電結他。」Dale過往曾為多位歌手擔任結他手，但在謝霆鋒啟德演唱會的演出卻讓她獲得空前關注。對於突如其來的廣告合作與大眾迴響，Dale直言保持平常心：「站在這麼大的舞台，已有被看見的心理準備，但最珍貴的是能夠在大型場館表演的經驗，非常享受！」

除了幕後演奏，Dale近日更以唱作人身分推出曲、詞一手包辦的個人作品。她表示：「創作計劃早已籌備，原本打算在DSE和演唱會綵排後專注推出音樂，沒想到現在比預期更忙！」Dale未來將繼續以獨立歌手身分發展，並積極參與幕前演出，期待以多元風格打入主流市場。被問及最想合作的歌手，Dale稱沒特定目標，但渴望與不同風格的音樂人交流。她說：「不限年齡、性別、地區或音樂類型，最期待的是能產生化學作用，帶來新的火花。」

（即時娛樂）