MC盼35歲掙夠過億退休 暫拒異性埋身 認擔心脫粉 寧發展地下情 (23:26)

張天賦（MC）參加《全民造星II》獲亞軍入行，以歌手身分闖出一片天兼攞獎攞到手軟，今年再次冧莊，成為港台十大中文金曲頒獎禮「最優秀男歌手」。

MC坦言獎項帶給他動力，也是壓力，不容許自己怠慢，要在產量和質量方面繼續努力，保持實力和人氣。MC與馮允謙、陳卓賢、林家謙，近年在頒獎禮爭持激烈，但他沒視他們為競爭對手，抱「識英雄、重英雄」態度：「無需要樹敵，我覺得最大對手是自己。」

MC承認現在名利也有，但距離35歲退休目標仍然很遠：「我心入面掙夠9位數字就滿意，當然愈多愈好，我今年29歲，想趁有氣有力，畀心機達成目標，因為將來有家庭、小朋友，必須要負責任，有經濟基礎才能支持家人生活。」雖然事業一帆風順，但MC面對自己煩惱時，也懂得自娛，沉澱過後就沒事：「我喜歡遊車河，一邊駕駛，一邊釋放負能量，可以讓腦袋休息下來。」

他憶起參加《造星II》時，正直人生最低潮，除了經濟不好，又有很多插曲，租屋遇上裝修師傅冒充業主騙財，被真業主揭發事件後，立即採取行動，在沒有通知情况下，將他放置屋內所有家品扔出街，爸爸又患重病，愛犬又離世：「當時落雨，見到所有物品散落街上，簡直懷疑人生，唯有拾回財物搬去親友家中暫住，現在我一定不會讓同樣的事件再發生。不過，這是個考驗，提早讓我知道，人生總會遇到不如意事件，要去接受，受傷過後就要變得更加堅強﹐無論現在遇到什麼風浪，都覺得是小事。」

爸爸病逝對MC打擊很大，他自覺年少時不聽話、不孝順，不懂得計劃，即使爸爸患病初期，自己亦沒盡全力照顧好對方：「我好自責，但沒辦法，Life must go on，我學懂以後該如何對待身邊人，亦要策劃未來。我應承爸爸要好好照顧媽咪，我不會好似以前這麼曳，跟媽媽鬧交，現在先照顧她，一出糧就給家用，想買樓給她，不過她已經有樓，以前擔心我不成才，都有瓦遮頭。」

MC稱入行時未夠成熟，犯過很多錯誤，試過失言得罪人，經過幾年成長期，學懂待人接物，要警惕和規範自己：「以前喜歡去街，現在愛低調、愛回家，做每一件事都會考慮清楚和慎言，擔心挑起事端。」

他曾跟MV女主角鍾卓穎（Ash）、陳映影Santis傳緋聞，目前感情生活成謎，他稱工作繁忙，連媽媽也有微言，投訴不關心她，他說：「我沒時間拍拖，現在已落閘，有時望下就算，好似買不到隻表，望下就算，建立一個家庭，或者找個伴侶，必須有齊時間、金錢和心機。」

問他是否擔心脫粉而抗拒談戀愛？MC承認在粉絲與愛情之間有掙扎位：「我覺得不應該收埋一些事，拍拖本身不是壞事，是人生必經階段，但我都會顧慮，粉絲知道我拍拖可能會不開心，我暫時未找到平衡位。（會否發展地下情？）我會，要找到平衡位才公開。」

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（即時娛樂）