陳詠燊評歐鎮灝6年來最大轉變 從不尊重到持最大敬意拍攝 (20:04)

黃秋生、蘇玉華及P1X3L成員歐鎮灝（George）主演的電影《不赦之罪》上周四（5日）開畫，George連日來除參與謝票活動，亦化身角色「阿樂」到街頭派傳單宣傳，十分落力。《飯戲攻心》系列導演陳詠燊（Sunny）今天（13日）在社交平台撰寫千字文，分享George由當日參加《全民造星II》到今天主演電影這6年來的最大轉變，揚言「六年前，我覺得他不尊重舞台；今天，他帶著最大的尊重與珍重，才走到攝影機面前」。

Sunny自言是George進入娛樂圈的第一個Hater，坦言當年在他入行不到1分鐘就反感到要出手正面打擊他、趕他離開。Sunny回憶︰「George參加《全民造星II》出道，那屆我是初選的評判之一。其實已經是很多年前的事，細節已不太記得，以下都是我特意上網重看那幾集才記起的。那時節目大概錄到一半左右，他出場唱歌，那首歌叫《帥到分手》。他上台，我覺得他頗靚仔，甚至有點陳冠希的感覺，然而當他一開聲，我內心真的『嘩』一聲，嘩！啲歌藝真係...！嘩！啲舞步又真係...！基本上嚇死人。我忍到45秒左右，就第一個將藍燈按成紅燈，要趕他出局。之後輪到另一位評判按下紅燈，跟著另外兩位也按下，一共四盞紅燈。根據賽制，他只剩下一盞藍燈，一定出局。而更嚴重的是，他邊唱邊親眼目睹四盞紅燈後，他在歌曲的結尾用輕藐的語氣，有點不屑地向著我們一班評判說了一句『I don't care』。我嗰下直頭嬲到上腦，『我一定要趕呢條友出去！』然而重看影片，當我們按紅燈時，原來花姐在後台不停說『唔好呀』、『畀返我呀』。當然這些，我們在現場是聽不到的。而最後的結果，是另外兩位評判回心轉意，給了藍燈，於是進入復活區。他表演完後，我氣得兩次拿咪罵他，說他的表演是災難、不夠盡力、恃靚行兇，『如果第一日踏上舞台就用這種心態，未來很危險！』之後，他進入了復活區。他離場後，我與另一位評判仍然很不服，覺得他不尊重舞台，根本連進入復活區也不應該。」

Sunny表示99強參賽者完成表演後，眾評判入後台商議要從「復活區」拯救哪6位參賽者。他說當時大家也沒選擇George，最後是在導師們的努力之下才選了他。Sunny續說︰「而巧合地，最後在舞台上宣讀『歐鎮灝』可以復活的責任，又落了在我身上。我宣讀的時候我說：『呢一位我覺得係因為有好大嘅運氣，先至可以返番嚟，咁希望佢應承我哋，付出番好大好大嘅努力，去彌補番呢份運氣。』歐鎮灝就這樣回來了。」那天之後，Sunny與George只見過一次，他擔任P1X3L的綜藝節目嘉賓，過程中與George沒什麼交集，說了幾句、拍了照片就離開。兩人直至電影《不赦之罪》才再接觸。

Sunny說︰「我擔任編劇顧問的電影《不赦之罪》在『香港電影工作者總會』的支持下成功開拍了。這個Project我相當重視，因為由編劇譚善揚的第一個概念開始，直到成功得到支持開拍，我們在當中都付出了很多很多的心血才成事。而故事中的年輕男主角，卻一直未有人選。團隊研究了很多的可能性，見了很多演員，之後有人提到了George。其實我沒有看過他演戲，記憶中只停留在『他很靚仔』，我覺得可能未必太適合，但始終這次我不是導演，一切交給他們決定。跟著，他們說決定了；跟著，拍攝了；跟著，我偶爾在拍攝現場出現，好像只跟George聊過幾句；跟著，拍攝完成；跟著，看片。」

Sunny表示George在電影中的表現令他眼前一亮︰「影片出來，我看片，想不到我內心再次真的『嘩』一聲，不過這次是：『嘩！得喎！』我知道他經驗一定未夠多，還要對着兩大高手，壓力相當大，但他卻處理得相當之好。當然，可能也有一些天意：可能就是因為他那麼靚仔，所以即使演一個犯過錯的人，也不會面目可憎，甚至惹人同情；可能就是因為他那麼青澀，所以對著資深演員，眼神中剛好帶上一種弱者的膽怯。坦白說，在電影電視黃金時期出來的演員，被動地一年拍百多二百日戲，當然練到一身功夫；在這個年代的新人，一年有一齣戲，拍到十組已經算有戲拍，所以要進步，要做得好，一定要主動地靠自己，可能是準備工夫，可能是請教前輩，可能是排練與練習，而George這次，在演出上，以至刻意減磅的身形上，都明顯是做足工夫有備而來。」

Sunny續說︰「六年前，我覺得他不尊重舞台；今天，他帶著最大的尊重與珍重，才走到攝影機面前。巧合是，《不赦之罪》是關於『第二次機會』的故事。當日我不想把George留下來，今日我又全靠他的演出，演活了這齣我很重視的電影。然而，我有後悔當日給了他一盞紅燈嗎？沒有。但我很感謝George最後留了下來 - 不單在《造星II》留了下來，還在娛樂圈留了下來。若果早多十年前，我會很煽情地寫，全靠他的努力，讓我跌得一地眼鏡碎之類；然而這些年，心境不同了，現在我很相信天意，相信每個人都有自己獨一無二的軌道；現在我會想，可能當年那個亮起紅燈的場面，是上天給予我們的劇本，好讓今天的這場戲，以至這齣戲變得更精彩。現實與《不赦之罪》所講的都一樣，最勁的編劇，永遠都是上天，我們最應該做的，就是在劇本設定的矛盾下，為自己作出最無悔的抉擇。歐鎮灝，請你繼續努力，我等睇你以後的每一台戲，等睇上天因為你的努力過後，讓你可以變得有多精彩，有多閃耀。」

（即時娛樂）