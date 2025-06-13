譚俊彥獲頒無綫傑出員工獎 曾志偉讚熱誠有禮沒架子 (20:39)

無綫今天（13日）頒發「2025年上半年度傑出員工嘉許計劃獎」予藝人譚俊彥、《東張西望》攝影師梁志勇，及服務近20年的新聞及資訊部職員潘一勉。

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉亦出席頒獎禮，大讚譚俊彥除了演戲出色，工作守時、對台前幕後同事，待人接物態度熱誠有禮，不會有架子耍大牌，更懂得尊重和照顧別人，是好員工的模範，傳承他爸爸狄龍的典範；同時他亦讚賞梁志勇為節目報道真相，採訪時被襲擊也繼續堅持，精神可嘉；新聞部的潘一勉在新聞部服務多年，最難忘當年製作311日本大地震特輯，發揮專業精神。

譚俊彥認為視帝和傑出員工獎同樣有份量和重要，感激同事包括佘詩曼、陳山聰、姚子羚、陳煒、樂易玲等拍短片祝賀和愛惜他。譚俊彥透露見計劃的評審委員會時，知道其他候選人都是專業傑出的員工，他能代表藝員部，覺得很榮幸。

對於獲獎和曾志偉讚賞，加入無綫近10年，譚俊彥感受寵若驚：「志偉看著我成長，大家在外面合作過，來到TVB拍他提議的《不可能任務》，又有機會在台慶表演，多謝他看到我的努力。他的讚賞，只是作為藝人的基本，自己最欣賞是汪明荃（阿姐），見識她工作專業態度，對後輩的教導，都是我學習對象。」

譚俊彥承諾會做好自己，有否人工加不是最重要，得獎的獎金用來請《新聞女王2》眾同事食飯。譚俊彥最想向女兒炫耀，他說：「之前奪視帝，獎座擺放了1年便收藏入盒，提醒自己之後要繼續做好。但這個員工獎，便會放在獎座櫃，讓女兒知道爸爸有幾叻。今日原本也想帶女兒見證，可惜她要返學，也想她來看錄影節目聽我唱歌，不過她投訴我走音。」

（即時娛樂）