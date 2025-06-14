莊思敏否認餐廳內抽煙 稱疑甫相公審拍片者屬一場誤會 (13:34)

莊思敏在社交網貼出一張疑身在同一餐廳的女生照片，估計相中人為拍片者，她事後稱是一場誤會。（莊思敏Threads圖片）

社交網流出的片段可見莊思敏狀似在吞雲吐霧，之後將手持的雪茄傳給身邊的男性友人。（Threads片段截圖 / 明報製圖

社交網流出一段莊思敏和友人公然在餐廳內抽煙的影片， 惟她否認有吸煙。（Threads片段截圖、莊思敏Ig圖片 / 明報製圖）

近日社交網流出一段莊思敏和友人公然在餐廳內抽煙的影片，由於香港實施室內禁煙已接近20年，因此引起網民熱議。片段所見，莊思敏狀似在吞雲吐霧，然後將手持的煙狀物傳給身旁的男性友人，男友人之後又把煙傳給另一人。公開片段的網民斥︰「莊思敏and無品friends餐廳食雪茄，係咪當咗自己私竇呀？自私。」

不少網民留言「佢有問題，餐廳都有問題」、「通常咁樣都係餐廳allowed，人哋同老闆friend使同你交代」、「可能近排的士牌價大跌！所以壓力太大」，也有網民質疑影片中人共享的是否真的是雪茄。

莊思敏昨晚（13日）在社交網貼出一張疑身在同一餐廳的女生照片，估計相中人為拍片者。她留言︰「我有個朋友仔想認識下呢位靚女。facebook大神可唔可以做個紅娘，有冇人識呀？」有網民指她身為公眾人物，不但未有為自己在室內吸煙的違規行為道歉，更疑似公審拍片者。約兩小時後，莊思敏刪除了帖文。

莊思敏接受傳媒訪問時否認在室內吸食雪茄，更揚言︰「如果係我食嘅，佢點會冇我食煙同噴煙相，我係pass咋﹗」她表示當日該食肆沒開門營業，因此眾人比較放鬆，但下次會注意一下。對於疑公審拍片者，莊思敏稱是一場誤會︰「朋友唔記得佢叫咩名，想搵吓。我唔記得我個私人社交網會Link住另一個社交網，所以變咗公開Post。」至於拍片者的身分，她說不知道，只知都是食肆老闆朋友的朋友。莊思敏最後更說︰「發生咁大嘅誤會， 搞笑﹗」

（即時娛樂）