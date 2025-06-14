劉洋肚腩吸引肥媽眼球 譚輝智被取笑跳舞永遠慢半拍 (14:05)

TVB《中年好聲音321經典大戰》將於明晚（15日）播出新一集，譚輝智與劉洋演唱《愛是懷疑》，再加上占士丁丁的Rap，引爆全場氣氛。譚輝智與劉洋雖同樣不屬跳唱路線，卻各具特色。譚輝智奇特的跳舞拍子感，與劉洋充滿爆發力又帶點遴迍的律動感相映成趣。兩人表演完畢後，主持車婉婉笑言：「你兩個雞同鴨講，各有各跳嘅感覺非常之強烈。」

台下5位評審看得十分興奮，而且意見多多，肥媽更被劉洋的肚腩吸引了眼球。她說：「劉洋屈住個肚腩，我真係感覺到佢唱得好辛苦啊！3個配合一齊，無論唱歌同個表演都令人好享受。」周國豐笑言這個3人組合「九唔搭八」，卻各有所長，劉洋的可能性更愈來愈多。他表示︰「係今晚最配合得好嘅組合﹗譚先生動作永遠慢半拍，跟住唔知自己想點，但佢把聲仍然係冇事，完全唱到。」

羅啟豪、沈宗賢、趙浚承及顏志恒合唱《心有獨鍾》。張佳添對他們的演出讚不絕口，更封他們為「中年C AllStar」。周國豐說：「呢首歌本身歌詞內容比較少男，剛才你哋4個竟然令到我都相信係少男，嗰種sweet令男士都可以接受到。」海兒稱讚羅啟豪：「你一開始好有中氣嘅聲，令我覺得好warm，lead到成個colour tone。」

已有一段時間未有露面的吳大強，伙拍張與辰等獻唱英文歌《Desparado》。車婉婉大讚：「Uncle Bill當之無愧，唱得最正！」在《中年2》後勁不繼的安雅希獲肥媽及海兒鞭策及鼓勵，令她感動至哭成淚人。肥媽說：「你要多啲返嚟唱歌，因為你本身嘅聲係好特別，你有一段時間迷失自我。」

（即時娛樂）