莫鎮賢慶祝60大壽 想與契姐鄺美雲合唱 宣布成立新女團 (15:53)

莫鎮賢下周二（17日）60歲大壽，昨晚於中菜館筵開15席舉行《登陸之喜暨演唱會慶功晚宴》，獲鄺美雲、胡渭康、唐麗球、何婉盈、袁潔瑩等圈中好友到賀。曾被指因情傷患厭食症的袁潔瑩仍然瘦削，但精神不俗。莫鎮賢笑言常自覺仍是40、50歲的人，忙碌時甚至會忘記實際年齡。談到生日願望，他說近年經濟不景，最希望大家都有工作、有安穩生活。

他表示上半年開過演唱會，下半年則會專注休息、製作新歌及償還音樂承諾。他特別感謝契姐鄺美雲抽空到場：「她是女漢子，我的偶像﹗我有新的生日願望，希望能爭氣做出更好成績，能邀請她合唱。」晚宴上，莫鎮賢宣布何婉盈、李樂詩、鄭瑞芬與文佩玲組成女團「Super Queens」。他表示，自己從事音樂製作多年，同時也是一名老師，希望透過此計劃為懷有熱忱、卻欠缺機會的人提供舞台，讓她們能夠再次展現光芒。

鄺美雲表示，與莫鎮賢相識數十載，因此特意抽空出席，亦高興能藉此機會與眾多老友聚首。對於莫鎮賢成立新女團，她笑言不適合加入，並明確表示無重返娛樂界演出的打算。目前她專注於學生及愛國主義教育，亦肩負多項公職與工作，距離上一次作娛樂演出已相隔數十年，對此並無渴望，也沒有時間。鄺美雲說︰「即使製作新歌，亦以教育及慈善為目的。」提及莫鎮賢希望能與她合唱作為生日願望之一，鄺美雲坦言機會很微，如大家想再聽她唱歌可到網上重溫。

（即時娛樂）