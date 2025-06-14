刑偵12｜張振朗密封鐵皮屋拍到中暑 58歲張松枝狀態極弗 (16:39)

林保怡、張振朗主演的TVB劇集《刑偵12》邁向結局周，第19及20集劇情圍繞丁洛風（林保怡飾）與7個人格之間的鬥爭。為了脫離被丁少芸（陳法蓉飾）及「暴力人格」林昱水（張松枝飾）的囚禁、奪回身體主導權，丁洛風需要盡快找出每個人格的解離原因並與之和解。另邊廂，刑凱（張振朗飾）及芷菲（傅嘉莉飾）想盡辦法拯救迷失了的丁洛風，其間遇上丁少芸挑機，致使刑凱與丁洛風的不同人格上演了一場「貨櫃人格大戰」。

這場貨櫃人格大戰拍了2、3天，當時正值夏日，加上為免影響收音，拍攝場地要密不透風並不能開冷氣，溫度達30多度。張振朗在拍攝首天疑中暑，他接受tvb.com專訪時稱拍攝現場有如地獄︰「拍嗰陣要封晒所有入口，仲要冇冷氣、超級焗，加上係鐵皮屋，太陽一曬會好似焗爐咁愈嚟愈熱，而我嘅造型係長褲同長身厚軍褸，仲要全程跑嚟跑去。我開頭都仲以為自己頂得順，因為都拍咗咁多年嘢，但拍咗兩個零鐘之後，感覺自己出咗好多汗，但覺得好凍。我就知道大鑊喇、唔對路，但因為仲有10幾個鐘要拍，冇辦法要捱過去。」

他指拍攝場地偏遠，來回酒店需時四個多小時，為爭取時間休息，第一次主動要求工作人員幫忙在附近訂酒店，讓自己之後有較好的狀態開工。張振朗感激巢志豪監製及劇組貼心安排：「好多謝巢導幫我處理晒成件事，佢真係好體貼演員嘅心理同身理狀况。第二日，劇組好快咁作出調動，等演員休息期間可以出外面呼吸吓新鮮空氣。」巢志豪亦大讚張振朗雖然拍攝第2、3天狀况不太好、聲線沙啞，但只要一開機便看不出任何異樣，十分專業。

拍攝時體力消耗僅次張振朗的就是飾演昱水的張松枝。張松枝雖已年屆58，但身手十分靈活及有力，跑速亦不輸張振朗。他接受tvb.com專訪時透露：「身手都係多年拍攝經驗累積返嚟。我平時有做帶氧運動同拉筋，不過最緊要都喺我哋嘅武術指導，同埋導演、攝影配合。佢哋設計好個動作概念，先有咁好效果。」問到拍攝場地是否很「地獄」，張松枝直認不諱：「現場冇冷氣兼且密不透風，仲好多塵，呼吸非常困難，每日收工返去，個鼻孔都係黑色。呢場戲拍得非常辛苦，每日拍至少17個鐘，全程動作真係唔係講笑。不過，保怡同製片組keep住有『萬歲』，提供冰凍飲品畀大家。」

張松枝在劇中飾演性格暴戾的昱水，招牌「露齒奸笑」引發迴響，更被同劇演員笑指為「父親節最佳笑容」。他公開「露齒奸笑」設計概念：「呢個角色係非常有自信同自我，認為其他人都係廢物，仲會恥笑佢哋。咁呢個笑容就可以令到角色更加狂妄，令觀眾有種心寒嘅感覺。至於點解呢個角色會專用刀，就係正所謂『笑裡藏刀』，用刀配合埋武打動作，視覺上用比用槍強烈好多。」

（即時娛樂）