曾寶儀偕男友留港慶祝父親節 曾志偉「叫唔郁」女兒結婚 (17:20)

曾寶儀昨晚（13日）出席她參與拍攝、男友林明謙執導的紀錄片《交換禮物》慈善放映活動。擔任監製的堂弟曾國駿、表姨丈廖新喜、 父親曾志偉、朱凱婷、莊思明、劉洋、趙浚承、黃劍文等亦有到場支持。曾寶儀與父親曾志偉一同受訪，曾志偉表示其家族多人曾患癌，包括哥哥、妹妹、太太及表妹夫，因此他與寶儀定期檢查身體。他讚寶儀佛心，花4年拍攝該片，分享如何處理及面對癌症。對於影片票房，他坦言不擔心，最重要是能夠讓更多人看到，並計劃日後安排更多包場放映。

曾寶儀表示《交》片曾因疫情一度中斷拍攝，出品人邱瓈寬曾為此笑問他們是否詐騙集團。她表示拍攝期間堂弟婦患癌，令拍攝方向由醫學探討轉為生命和解。她回憶拍攝時感覺難受，尤其面對堂弟婦的離世，曾為此反問自己是以紀錄片主持人還是親人身分面對。曾寶儀說︰「每次配音配到這一段，也忍不住哭到聲音沙啞。希望大家看完該片能放下悲傷，找到屬於自己的禮物。

明天父親節，曾寶儀將留港與父親慶祝完才回台灣。她表示，早於兩星期前便預先約好，並笑言自己就是爸爸的最好父親節禮物。」曾志偉則坦言，為陪伴女兒而推辭當日工作。被問及未來女婿林明謙一同慶祝是否特別開心時，曾志偉回應已見過多次。至於有否催促女兒婚事，他直言「叫唔郁」。曾寶儀則表示，目前生活快樂，將來如有需要才會考慮結婚，並強調不婚不等於不珍惜彼此。

（即時娛樂）