張松枝從影逾30年 由二世祖到大奸大惡 開啟事業黃金期 (23:57)

張松枝曾是「二世祖專業戶」，他表示無論現在是否再演二世祖都樂在其中，他喜歡角色多變、不願每部作品千篇一律，即使類型相近亦希望加入新鮮感。（劉永銳攝）

58歲張松枝離開無綫13年，這次重返娘家演出劇集《刑偵12》，飾演主角丁洛風其中一個人格「林昱水」，角色性格及形象鮮明，成為觀眾的談論焦點之一。他表示當初總監製鍾澍佳與監製巢志豪表示有一個特別角色非常適合，詢問是否有意回歸演出。他細閱劇本後覺得頗有趣，加上得知林保怡亦參與其中，經過2、3天考慮後發現找到合適的演繹方式，便決定接演。這次重返無綫，張松枝認為整體水準明顯提升，拍攝手法較以往大膽，加上與內地團隊合作，製作規模龐大，全程以實景拍攝，燈光運用亦採電影規格。

林昱水性格殘暴，蓄鬚、蓬亂髮型、眼有紅線，形象鮮明。張松枝坦言首次見到造型時已非常滿意，為此特意留鬚籌備，雖然或因此錯失其他工作機會，也非常值得。他透露開拍前刻意調亂作息、熬夜早起，加上刻苦鍛練，把體力壓榨至極限，只為賦予角色應有的氣場。他對觀眾的正面評價感到鼓舞︰「以前也有觀眾認同我好戲，但那麼亮眼是第一次。家人也替我開心，希望我有更多工作，不要經常留在家。」

張松枝過去在無綫演過大量反派角色，他自言多屬「小奸小惡」，與《刑偵12》中大奸大惡的林昱水不同。他笑言初出道拍劇就成為「二世祖專業戶」，未曾飾演過窮人，其後亦演過警察、廉署人員及消防員等紀律部隊角色。他表示，無論現在是否再演二世祖都樂在其中，他喜歡角色多變、不願每部作品千篇一律，即使類型相近亦希望加入新鮮感。他說：「我是演員不是偶像，要配合角色、做到最似。」他補充在無綫有七成角色屬反派，認為演反派可磨練演技，演繹上有更多層次。

自1994年投身演藝圈至今逾30載，張松枝憑紮實演技獲譽為「綠葉王」。他坦言，過去亦曾想擔演主角，惟在無綫效力18年期間未獲機會，隨着年歲漸長，決定離開嘗試新方向。張松枝認為，有些事情無法強求，當時不少香港演員轉往內地發展環境理想，不僅機會增加，亦能參與電影製作，生活質素得以提升。他希望透過改變累積更多閱歷，回港後轉化為演技養分。儘管曾歷起伏，他從未萌生轉行念頭，始終熱愛演員這份工作。他指出，同齡演員數量相對較少，反而令他在父親或未來的長者角色上更具發揮空間。他笑言現在才是其事業黃金時期，發展順利並獲外界認同。

張松枝與太太結婚多年，是公認的好丈夫及好爸爸。他不嗜酒、不流連夜店，只要無工開，便盡量留家陪伴妻兒，與16歲兒子建立起深厚父子情。他自言是個開明爸爸，與兒子雖偶有代溝，仍努力以朋友身分與兒子溝通、分享日常，保持同步了解。即使身在外地工作，兩父子也會透過視像聯絡，維繫關係。張松枝讚兒子乖巧懂事，學業表現亦令人放心。至於會否子承父業，他笑言兒子對演戲毫無興趣，看過爸爸在片場開工後直指拍戲太辛苦。張松枝笑說：「他表示『拍戲咁辛苦，睬你都傻』！」對於兒子的未來，他只求對方健康快樂便心滿意足。

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（即時娛樂）