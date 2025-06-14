不赦之罪｜黃秋生自評表現一般 本地票房勝成龍新片 籲別高興得太早 (19:29)

黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝（George）等，今天（14日）出席電影《不赦之罪》謝票活動。見到全場座無虛席，秋生難掩喜悅：「犀利，滿晒﹗」觀眾讚他神級演技，連頸部動作亦充滿戲味。不過，秋生謙稱表現只是一般，所用技巧亦早已運用多年。活動結束時，不少影迷爭相與他合照及索取簽名，氣氛熱烈。

秋生與蘇玉華馬不停蹄到戲院謝票，連跑10場的蘇玉華雖感到疲累，仍認為值得，能與觀眾近距離交流尤其珍貴。她表示：「每個地區的觀眾觀感各異，觀眾之間的討論非常有趣。」剛開始參與謝票的秋生希望票房理想，但具體數字則交由上天安排。他說︰「我難得有作品上映，當然要盡力宣傳。後輩George那麼拼命，曾在街上派傳單，還赤腳抬十字架遊街，我不能偷懶。」《不》片上映6日票房破百萬，超越成龍主演的西片《功夫夢：傳奇少年》，秋生表示：「咁咪好囉﹗多謝﹗不過，這只是香港本地成績，《功夫夢：傳奇少年》還有國際市場，別高興得太早。」

他坦言未料《不》片獲得如此熱烈迴響：「反應出奇地好，不停有人在社交平台大讚，很安慰﹗」他表示雖然《不》片探討主題是寬恕，但自己更傾向從「救贖」角度解讀。蘇玉華則認為，每位觀眾感受不同，有人更從中看到母愛的力量。明天父親節，秋生表示將在謝票活動中度過，因兩名兒子不在香港。談及下月開展的舞台劇《Di-Dar》排練，他笑言最擔心跳舞部分︰「我連踎低都有難度，如何跳俄羅斯舞？」

（即時娛樂）