譚俊彥張振朗盼公司開《藝員好聲音》 鍾柔美想與友台藝人合作 (20:12)

鍾柔美希望能像姚焯菲一樣，有機會跟友台的藝人合作。譚俊彥、張振朗希望公司開拍《藝員好聲音》，令他們一班藝人能在歌藝上有進步。（林蘊兒攝 / 明報製圖）

譚俊彥、張振朗昨晚（13日）一同錄影無綫節目，開金口合唱歌曲《壯志驕陽》。他們表示演出前有一同練歌，張振朗說︰「我有努力練歌，不想演出時太失禮。」譚俊彥透露曾就歌藝找《中年好聲音2》梁浩賢問意見。他們表示︰「提議公司開拍《藝員好聲音》，找劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍等參加，讓大家有歌藝進步空間。」譚俊彥日前獲頒傑出員工獎，張振朗說︰「他對台前幕後也很好。當年拍《包青天》，包大人會買早餐給我。我也想得到傑出員工獎。」

同場的周嘉洛及朱敏瀚稱不認識，亦未見過王灝兒（JW）傳聞中的足球隊班主新歡王至尊（Jim）。被問及可見JW春風滿面，朱敏瀚表示她平日也很開心，朋友間少談感情事。姚焯菲與ViuTV的邱傲然（Tiger）、陳泳伽（Winka）合演音樂劇，鍾柔美覺得有新鮮感，不抗拒與友台藝人合作，等公司安排。她認為多一個朋友，好過多一個敵人，而且能擴闊眼界。傳炎明熹已約滿離巢，鍾柔美希望大家再有機會合作，又稱相信炎明熹很快會復出。對於After Class已名存實亡，她認為成員退出均有不同原因，不一定是彼此關係，或與公司政策、外界因素有關，只能順其自然，自己從沒想過After Class加入新成員。

曾展望與葉蒨文因節目《女神配對計劃》受外界注視，曾展望自認害羞，靠大家支持才敢主動追求異性。他擔心外界期望會給葉蒨文壓力：「她開心就好，壓力由我來頂！」對於被傳與葉蒨文同居，他表示對方已急忙澄清，甚至公開住址，令他擔心。至於兩人會否有進一步發展？曾展望說：「請繼續看節目。」 梁超怡曾被指介入蔡卓妍（Sa）與石恆聰感情，但阿Sa已澄清無此事，梁超怡稱為此鬆口氣︰「感覺像還我清白，放鬆好多。」對於被傳有富商追求，她否認，稱現在專注工作，暫未準備拍拖，正向黎耀祥學戲提升演技。

（即時娛樂）