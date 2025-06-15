盧瀚霆自爆曾遭偷拍家中僅穿內褲照 預告12月再開騷 (13:44)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近日到電台宣傳新歌《你都有今日》，他在節目《聖艾粒LaLaLaLa》中自爆曾被私追偷拍家居生活照，私隱被嚴重侵犯。Anson Lo表示︰「住舊屋時，收過一個粉絲嘅私訊，佢話影住我屋企，有層紗嘅，但層紗係睇到我淨係著一條底褲。」眾主持十分驚訝﹗Anson Lo續說：「以前自己一個住，喺屋企著住條底褲都好正常。佢話『你小心啲喇，如果唔係就會畀人影喇』，其實佢係善意提醒我嘅。」Anson Lo雖然覺得該名粉絲是善意提醒，但他已嚇得拉上窗簾，不敢再打開，惟後來覺得室內欠缺陽光、氣場變差，因此今年才再拉開窗簾。他呼籲粉絲不要再偷拍，不要再用這些照片衝擊他。

談及不時要回應是非或網上言論，Anson Lo坦言會感到疲累。對於部分Hater的留言，他透露︰「又唔可以話鬧，睇你點睇，瘦嘅時候就話你好瘦好乸形，大隻嘅時候又話你『賣肉』，好得意﹗」他表示早前穿上較緊身的舞台服演出後，就被Hater嘲「又暴露喇」。Anson Lo表示︰「短袖嚟㗎！短袖都暴露？每個男仔日日都短袖㗎啦﹗」他強調會繼續做自己︰「想著背心咪背心，長袖就長袖，我想，嗰日而合適，我又冇傷害到其他人，咁我咪做囉﹗」

Anson Lo表示MIRROR 12子今年一同工作或演出的時間，是出道以來最少的一年，一來要集齊12子頗有難度，公司亦希望他們各有不同範疇發展。他今年的工作集中在個人或MIRROR小組上，並預告12月舉行第2次個人演唱會。Anson Lo笑言︰「我其實已有確實日子，唔明點解要神神秘秘、唔可以講，畀人早啲知咪好。」至於確實日期，他笑言︰「講得12月已經係天大恩賜，唔好迫我埋死角，我已經踩晒界﹗12月頭，聖誕節之前。大家如果想睇，最好成個12月留一留喇﹗」

（即時娛樂）