阮浩棕難忘借錢渡難關 忍淚感謝哥哥無條件愛護 (14:06)

無綫節目《人生美食地圖-東京篇》明晚（16日）播出新一集，首次踏足日本的阮浩棕到了築地市場，初嘗新鮮海膽，另外還品嘗了鰻魚拉麵、炭火吞拿魚扒、成年人甜品店等，以及體驗了日本人很喜愛的棒球運動。他在節目中分享了對於自己作為演員的要求及看法，以及如何在家人無條件支持下走過崎嶇的演藝路。

入行12年的阮浩棕談到過去經歷的高低起跌時，坦言最感激的人是親哥哥。他邊說邊強忍男兒淚：「因為我爸爸喺我好細個嘅時候已經長期唔喺香港，哥哥係我細個時候爸爸嘅icon嚟。我阿媽鬧我，我阿哥係會話番佢轉頭。」阮浩棕今年初在頒獎台上摘下第一個演藝獎項「飛躍進步男藝員」，阮哥哥待他回家後，馬上送上溫暖擁抱。阮浩棕說：「我記得我返到屋企第一眼見到阿哥嘅時候，佢衝埋嚟攬住我，拍咗我一吓，我覺得呢一吓代表晒所有嘢。」

雖然兩兄弟一切盡在不言中，阮浩棕還是想藉節目親口感謝哥哥：「之前喺內地最難捱嘅時候，自己一個喺出面生活，會問哥哥借錢。當我開始搵番一嚿錢返嚟嘅時候，我話還番畀佢，但阿哥會話『得啦！袋住先』。某程度上，我覺得好愧疚。」背負家人的支持及愛護，阮浩棕對自己作為演員的要求絕不馬虎。他說：「如果我對某件事好熟悉嘅話，我唔會畀自己出錯。我可以接受NG，但我唔可以接受自己拍超過3個take。」

（即時娛樂）