《刑偵12》進入結局周 監製公開5大魔鬼細節兼創作理念 (14:27)

《刑偵12》的殺手組織大廳原來是丁洛風的大腦，地板的8個圓圈圍着一個圓的圖案，暗示了丁洛風的隱藏人格總共有8個。（TVB提供）

林保怡、張振朗主演的TVB劇集《刑偵12》進入結局周，監製巢志豪（巢導）親解5大魔鬼細節，原來除了每位「人格」演員的衣著造型暗藏密碼，劇集中的光影也有大量信息！

他表示每逢人格解離出現，鏡頭會出現一道橫向光影，有時是單道光影，有時會是數條光影加在一起。這樣的安排手法，早於第2集刑凱第二人格阿賢（吳業坤飾）出場時已經用到，而且一直沿用到最後。巢導透露，這個手法除了想一早暗示哪些角色是人格，等觀眾多了一份自己發掘的樂趣外，還能為相關場面增加一定程度的張力及感染力。有眼利網民觀看第8、9集時發現刑凱全線披著綠色外套，身上的基調主要是綠色及啡色。巢導表示綠色代表刑凱創傷和悲痛回憶的顏色，所以刑凱失憶與重塑回憶的場景，都是以綠色為主，包括小時候家中房門的顏色、讀書時好友被虐殺的森林等。至於鮮紅色的隱喻，則是丁洛風的夢魘仇恨！年輕時的丁洛風母親（周麗欣飾）被烈火重重包圍、展現謎之微笑一刻時，當刻身上穿的是紅色連身裙。因為風媽一直被洛風覺得是放火燒屋的真兇，所以這裏的紅色代表了丁洛風的夢魘。而在丁洛風已出現的7個人格之中，只有夏軻（姚宏遠飾）會偶爾於憤怒期間穿上鮮紅色工人褲，而夏軻的人格特質是負責承受丁洛風主人格所未能承受的肉體痛苦，包括被熨斗辣傷，這也代表丁洛風的夢魘，同時亦多了一份仇恨。

巢導透露殺手組織大廳其實是丁洛風的大腦，該處有很多誇張的陳設，包括直達大公司server級別的電腦corner、三角琴、七人大枱等。地板圖案是由8個圓圈圍着一個圓，以極隱喻的手法暗示了丁洛風的隱藏人格總共有8個。他又表示第14集的查案版圖，早已暗示傅洋山是Big Boss。巢導透露「Saturn1115」是為復仇而設的討論區，由於它的建立是源自於李欣（戴祖儀飾）對美好世界的想像，故此整個地方均以白色為主調，加上充足的光線，給予人充滿希望的感覺。滿布綠色植物的「Saturn1115」其實暗藏了紅色植物，這也代表此地所盛載的仇恨。

《刑偵12》總監製鍾澍佳透露劇中人格共處、對話、爭拗、打交的創作靈感，是來自2002年一部名為《深藏不露》的美國心理懸疑短片，在該條不超過6分鐘的短片中，導演以極簡單的場面配以數量極多且人設各走極端的搶眼角色，帶出罪犯主角的多重人格特徵及心理狀况。

（即時娛樂）