楊千嬅申請8次傳成功取得紅館檔期︰鐵柱磨成針 (15:13)

楊千嬅昨晚（15日）出席慈善晚宴，被問到已成功取得紅館演唱會檔期的傳聞時說︰「賣到飛就通知大家，今年有機會賣到，但仍未確定。不過，11月是我結婚周年紀念。」談到是否已第8次入紙紅館，千嬅說：「是，鐵柱磨成針，無論需時多久我也願意等。紅館對我意義重大，不僅是我的出身地，更象徵廣東歌重要的文化。希望未來有機會挑戰啟德主場館﹗」

她又分享，最近正忙於錄音，會翻唱舊作並推出新碟。談及日前被指與丈夫丁子高在新加坡看Lady Gaga演唱會時，疑被粉絲要求合照而受驚，千嬅笑言純屬誤會，自己只是離座購買啤酒。她說︰「粉絲要求合照是開心事，作為藝人，若無人理會就要退休了。」至於近日亦被拍到在香港超市購物，千嬅表示平日常會下廚煲湯。

千嬅透露13歲兒子丁進諾（Torres）目前於上海求學，已有自己的想法和計劃，預計暑假後回港入讀國際學校，以便更貼近父親與嫲嫲。千嬅笑言：「他在上海都有不少來自香港的同學，現在他想回來就回來。年輕人很厲害，去到哪裏都能適應。至於將來是否出國留學，由他決定，就算將來交外籍女友，只要對他好就可以。」

談及兒子是否進入反叛期，千嬅表示：「我年紀較大才生他，我的更年期恰好與他青春期完美配合，結果他沒有反叛，反而我自己有點反叛。水秤座和雙子座做到好朋友，他跳，我又癲，會突然決定明天去旅行那種。我和丈夫希望跟兒子做一世朋友﹗」千嬅表示丈夫計劃暑假帶Torres到歐洲旅行，順道安排他參加當地夏令營。她認為這種親子旅行有助彼此更了解對方，以往她亦曾與兒子同遊，感覺很不錯。

（即時娛樂）